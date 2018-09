Progetto ''Marche in Vita'', ad Offida “Food può contenere tracce di...”

Il 23 settembre all’Enoteca regionale di Offida, alle ore 20:30, andrà in scena il singolare e divertente spettacolo “Food può contenere tracce di...” creato da Luca Silvestrini e Orlando Gough e nato nell’ambito del progetto "Marche inVita".

Il pubblico sarà invitato a sedersi ai tavoli di un originale ristorante in cui i coinvolgenti e talentuosi ospiti presenteranno un variegato menu a base di danza, teatro, musica, comicità e…cibo.

Prodotto nella versione italiana da Marche Teatro e Protein, una delle più importanti voci nel panorama del teatro danza inglese, “Food può contenere tracce di...” è anche occasione per una riflessione sul momento conviviale per eccellenza, quello dei pasti: un’occasione quotidiana con una profonda e radicata importanza sociale, capace di far incontrare tradizione e innovazione, giovani e anziani, vicini di casa o perfetti sconosciuti.

“Un’esperienza sensoriale e partecipata con al centro il cibo e il nostro sempre più articolato rapporto con il mangiare. Questo è quello che Orlando ed io volevamo realizzare– spiega Luca Silvestrini – e che, dopo mesi di ricerca e di prove, è diventato May Contain Food. Non avevamo però previsto le tante questioni e gli ambiti tematici che mano a mano venivano affiorando e che toccavano nel profondo le esperienze e le sensibilità nostre e dei nostri performer. Ad un certo punto abbiamo capito che questa seppur piacevole e leggera serata, seduti ad un tavolo e tra un assaggio e l’altro, poteva anche diventare un modo per raccontare storie, esperienze ed attitudini in grado di provocare emozioni e ricordi tra il pubblico/ospite.”

La presenza dei performer di fama internazionale Virginia Scudeletti e Simone Donati riesce a dare il necessario risalto alle musiche composte da Orlando Gough: “Era da vent’anni che aspiravo ad una collaborazione dove il canto e la danza potessero stare insieme e contare allo stesso modo; un’opera che riuscisse ad enfatizzare la fisicità e la teatralità delle due discipline.”

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione al seguente numero 3498218072.

