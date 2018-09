Ascoli Piceno, serata dedicata alle freccette presso l'ASD La Bricolla

Presso l’ASD La Bricolla, in Via del Commercio 25 ad Ascoli Piceno, lunedì 24 settembre è in programma una serata dedicata alle freccette a cui potranno partecipare sia principianti che appassionati di questo gioco.

La manifestazione è organizzata da US. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo, dai Giovani delle Acli di Ascoli Piceno e dall’ASD La Bricolla, col patrocinio e col sostegno del Consiglio regionale delle Marche, in occasione della “Settimana dello sport sociale” e “Settimana europea dello sport”.

Sono previste tre partite gratuite per tutti i partecipanti ma anche la possibilità di disputare un torneo tra i principianti. Le finalità dell’iniziativa sono quelle di far conoscere il gioco delle freccette, una attività divertente riconosciuta anche dal Coni come sportiva.

La partecipazione è gratuita e per informazioni si possono consultare le pagine facebook Us Acli Provinciale Ascoli Piceno/Fermo o ASD La Bricolla, il sito www.usaclimarche.com oppure contattare, anche via whatsapp il numero 3802075137.





© Riproduzione riservata