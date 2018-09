''Salute in cammino Ascoli'', tutti in marcia nei luoghi della ceramica

Lunedì 24 settembre nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino Ascoli” con partenza da Piazza Arringo alle 21.

La camminata serale è dedicata ai luoghi della ceramica di cui la città è ricca e riguardo alla quale si cercherà di dare una informazione utile su quanta storia cittadina si abbina proprio alla ceramica.

La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e della Fondazione Carisap, è patrocinata dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, è di carattere gratuito e per partecipare basta presentarsi lunedì 24 settembre in Piazza Arringo qualche minuto prima delle 21 (quando ci sarà il via).

Intanto lunedì scorso, nonostante il tempo non proprio clemente, si è svolta la camminata, con ombrello alla mano, dedicata ai personaggi della nostra città durante la quale è stato possibile conoscere meglio la storia ad esempio di Cino Del Duca, Costantino Rozzi, Elisabetta Trebbiani e Tito Marini, persone che hanno davvero dato lustro alla città di Ascoli.

Per ulteriori informazioni sul progetto, che è a partecipazione gratuita, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure contattare il numero 3442229927.

