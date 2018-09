Caos format Serie B, in attesa dei giudizi definitivi rinviate altre partite di Serie C

Continua a imperversare il caos nei campionati di Serie B e Serie C. Le nuove date da segnare con il circoletto rosso sono due: Mercoledì 26 Settembre e Venerdì 28 Settembre. Il 26 il Tar del Lazio, dopo aver sospeso ieri il decreto del 15 Settembre che accoglieva i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana, ha fissato un'udienza straordinaria in cui verranno decise le domande dei club ricorrenti. Il 28 si riunirà invece la Prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni per il riesame dei giudizi iscritti ai ricorsi di Ternana e Pro Vercelli relativi al format del campionato di Serie B 2018/2019.

Nel frattempo la Lega Pro ha ufficializzato oggi il rinvio di altre 6 gare della terza giornata del campionato 2018/2019 delle 6 squadre coinvolte nella vicenda (Ternana, Novara, Pro Vercelli, Siena, Catania e Viterbese) che già non sono scese in campo nella prima giornata e non giocheranno neanche nel secondo turno in programma nel prossimo weekend:

"La Lega Pro dispone il regolare svolgimento delle gare di campionato della 4a giornata in programma nei giorni 29 e 30 settembre p.v. per le suindicate società e rinvia a data da destinarsi le seguenti gare:

GIRONE A – 3a GIORNATA – 26 SETTEMBRE 2018

ARZACHENA – NOVARA

PRO PATRIA – ROBUR SIENA

PRO VERCELLI – ALESSANDRIA

GIRONE B – 3a GIORNATA – 26 SETTEMBRE 2018

TERNANA – FERALPISALO’

GIRONE C – 3 a GIORNATA – 25 SETTEMBRE 2018

MATERA – CATANIA

VITERBESE CASTRENSE – REGGINA".

CLICCA QUI PER COMUNICATO UFFICIALE INTEGRALE LEGA PRO



Non bastasse nel tardo pomeriggio di ieri il Collegio di Garanzia del Coni, nell'udienza presieduta dal Prof. Mario Sanino, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella ed ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena (15 punti di penalità) sia eseguita nel campionato cadetto 2017/2018. A questo punto i liguri, che nella serata di Lunedì 17 Settembre hanno vinto 3-1 la prima gara di campionato contro il Gozzano al "Piola" di Novara, potrebbero chiedere il rinvio delle prossime due gare in calendario: Entella-Arzachena di Domenica 23 Settembre alle 16:30 ed Entella-Olbia di Mercoledì 26 Settembre alle ore 20:30. Allo stato attuale il club del presidente Antonio Gozzi ha acquisito tutti i diritti per la riammissione nel campionato di Serie B in corso.





© Riproduzione riservata