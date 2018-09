Eccellenza Marche: Monticelli-Atletico Gallo 2-3. Terzo ko consecutivo per i biancazzurri

Monticelli e Atletico Gallo Colbordolo si sfidano al Comunale "Monterocco" di Ascoli Piceno per la terza giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche. Gli ascolani hanno collezionato due sconfitte nelle prime gare con Portorecanati e Sassoferrato Genga, gli ospiti hanno invece collezionato finora un punto pareggiando lo scorso weekend 1-1 con la Pergolese. Arbitra Stefano Foresti della sezione di Bergamo.

TABELLINO

MONTICELLI-ATLETICO GALLO 2-3

MONTICELLI: Orsini, Cotroneo, Iziegbe (29' st Capriotti M), Bellamacina (36' st Cocci), Aliffi, Sale, Bruni A (18'st Manca), Cesca, Mastrojanni, Gesuè, Suwareh. A disposizione: Capriotti F, Fioravanti, Mezzetti, Giantomassi, Tazi, Bruni R. Allenatore: Luigi Zaini

ATLETICO GALLO COLBORDOLO: Bacciaglia, Eboli, Bellucci (33' st Persici), Paoli (45' st Bartolini), Nobili A, Mistura, Belkaid, Tonucci, Muratori, Ferrini, Errichiello (18'st De Angelis) A disposizione: Mazzini, Feduzi, Stambolliu, Bartolini, Pipolo. Allenatore: Gastone Mariotti

Arbitro: Foresti di Bergamo

Reti: 36' pt Mastrojanni, 38' pt Belkaid, 1' st Suwareh, 11' st Muratori, 26' st De Angelis

Minuto O: il Monticelli di mister Zaini, dopo due buone prestazioni che non hanno fruttato punti, è alla ricerca del primo successo stagionale, così come l'Atletico Gallo Colbordolo che in due gare ha maturato un solo punto. Ascolani con il solito 4-3-3 di fabbrica Zaini e con gli stessi 11 di sette giorni fa. Ospiti con un più prudente 4-2-3-1. Domenica soleggiata e campo in ottime condizioni. Padroni di casa con la divisa da trasferta, ovvero maglietta e calzettoni fosforescenti e pantaloncini neri. Atletico Gallo invece in divisa completamente nera e subito pericoloso con un tiro dai 25 metri di Paoli che però si spegne sul fondo.

Minuto 5: ospiti più propositivi in questi primi minuti di gioco grazie alle iniziative di Tonucci sulla sinistra. Monticelli ancora in fase di studio.

Minuto 10: non decolla il match al "Monterocco" di Ascoli Piceno fra Monticelli e Atletico Gallo. Gli ascolani hanno superato la paura iniziale e poco fa si sono fatti vedere dalle parti di Bacciaglia con un colpo di testa di bomber Mastrojanni.

Minuto 15: è salito d'intensità il Monticelli di mister Zaini che, da almeno 5 minuti a questa parte, si trova stabilmente nella metà campo avversaria, anche se le occasioni da rete scarseggiano.

Minuto 21: occasione da goal per gli ospiti. Lancio dalle retrovie che taglia fuori la difesa ascolana, stop e conclusione di Muratori che trova però la pronta risposta di Orsini. Sulla successiva respinta Tonucci spara alto.

Minuto 25: gara ancora in stallo, poche occasioni e tanti errori. Poco fa lo sbaglio in disimpegno di Suwareh ha dato il là al contropiede ospite che però si è risolto in un nulla di fatto grazie all'uscita tempestiva di Orsini.

Minuto 32: mezz'ora di gioco fra Monticelli e Atletico Gallo e risultato fermo ancora sullo 0-0. Pochi secondi fa è arrivato però il primo giallo del match ai danni di Bellucci reo di aver fermato Gesuè in maniera fallosa.

Minuto 36: goal del Monticelli!! Primo squillo e primo goal del match per il Monticelli. Ancora in goal bomber Mastrojanni abile ad approfittare di un indecisione della difesa ospite su un angolo battuto rasoterra da Gesuè. Velenoso e letale il destro di Mastrojanni, al suo terzo centro in campionato.

Minuto 38: goal dell'Atletico Gallo. Immediato il pari degli ospiti abili ad approfittare di un indecisione colossale di Iziegbe, reo di aver perso la marcatura su Belkaid che, completamente solo in area di rigore, ha raccolto l'assist di un compagno e ha trafitto Orsini.

Minuto 43: match che si è accesso immediatamente. Poco fa tiro dalla distanza di Cesca, pallone che fa la barba alla traversa.

Minuto 45: nessun minuto di recupero e primo tempo che finisce 1-1 grazie ai goal di Mastrojanni, per gli ascolani, e di Belkaid, per gli ospiti. Match molto compassato che ha trovato nei due goal i momenti di maggiore verve.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Minuto 0: inizia il secondo tempo al Comunale di "Monterocco" con gli stessi effettivi che hanno chiuso la prima frazione di gioco con il risultato di 1-1.

Minuto 1: goal del Monticelli!! Pronti via e Monticelli subito in goal. Azione personale di Gesuè che nasconde la sfera alla difesa ospite e serve, nel cuore dell'area piccola, Suwareh che inventa una magia di tacco per trafiggere Bacciaglia. Ascolani di nuovo avanti.

Minuto 3: secondo tempo molto più pimpante del primo. Grandissimo goal pochi minuti fa di Suwareh, una prodezza che illumina il match del Monticelli. Nel frattempo secondo giallo nelle file degli ospiti, ammonito Mistura.

Minuto 10: il colpo di tacco di Suwareh ha cambiato il parziale ma anche l'inerzia del Monticelli, che adesso, spinta dall'entusiasmo e da un grande Gesuè, è alla ricerca del terzo goal.

Minuto 11: goal dell'Atletico Gallo!! nel momento migliore per i padroni di casa l'Atletico Gallo trova il 2-2. Lancio di 40 metri da parte di Mistura che cerca e trova Muratori. Il numero 9 ospite approfitta di una difesa mal posizionata e spara un diagonale che beffa Orsini alla sua destra. Pareggio dell'Atletico Gallo.

Minuto 13: si sta innervosendo il match. Ammonito Bellamacina per un fallo dal quale l'Ateltico Gallo ha costruito un occasione da goal ancora con Muratori, abile a stoppare e a calciare in porta l'assist su punizione di un compagno. Provvidenziale l'intervento di Orsini che con il ginocchio sventa la minaccia.

Minuto 18: girandola di cambi. Mister Zaini richiama Bruni e inserisce Manca. L'Atletico Gallo sostituisce Errichiello per De Angelis.

Minuto 23: azione alla Maicon per Iziegbe che, dopo essersi fatto tutto il campo, scambia con Gesuè e va alla conclusione. Il tiro deviato sfiora di pochissimo il palo.

Minuto 26: Goal dell'Atletico Gallo!! Altra ingenuità della difesa ascolana che perde pallone e concede a Muratori metri e campo per poter servire il neo entrato De Angelis, colpevolmente solo nel cuore dell'area di rigore. Sangue freddo per il numero 15 ospite che trova il goal del sorpasso.

Minuto 29: cambia ancora mister Zaini. Fuori un non brillantissimo Iziegbe, dentro Capriotti Matteo.

Minuto 33: risponde al cambio del suo collega mister Mariotti che richiama Bellucci, rimasto a terra in seguito a un colpo subito, e inserisce al suo posto Persici.

Minuto 36: match in fase di stallo con il Monticelli che non riesce a sfondare. Terzo cambio per mister Zaini intanto, richiamato Bellamacina che lascia il posto a Cocci.

Minuto 40: ci sta provando il Monticelli, ma la difesa ospite regge bene l'urto ascolano e riparte con grande organizzazione.

Minuto 43: occasione da goal per il Monticelli. Sventa il cross dalla bandierina di Gesuè la difesa ospite, ma la palla finisce sui piedi di Manca che calcia con precisione dai 25 metri. Il pallone scheggia in pieno la traversa.

Minuto 44: proteste dei giocatori del Monticelli per un fallo non sanzionato ai danni di Gesuè dentro l'area di rigore dell'Atletico Gallo. I dubbi rimangono, l'arbitro ha lasciato correre.

Minuto 45: cambia ancora mister Mariotti. Fuori Paoli, dentro Bartolini.

Minuto 50: dopo cinque minuti di recupero l'arbitro sancisce la fine del match. Monticelli ancora sconfitto, questa volta per 3-2 contro l'Atletico Gallo, dopo essere passato per ben due volte in vantaggio. Prestazione a tratti convincente da parte degli uomini di mister Zaini che però si sono fatti rimontare con troppa facilità. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca ma che ha mostrato anche delle basi dal quale ripartire per centrare il prima possibile il successo numero uno in stagione.





3° TURNO ECCELLENZA MARCHE: FABRIANO CERRETO-PORTO SANT'ELPIDIO 0-0, FORSEMPRONESE-SAN MARCO LORESE 3-0, GROTTAMMARE-MONTEFANO 2-1, MONTICELLI-ATLETICO GALLO 2-3, PERGOLESE-TOLENTINO 0-3, PORTO D'ASCOLI-CAMERANO 0-0, PORTORECANATI-ATLETICO ALMA 1-1, SASSOFERRATO GENGA-MARINA 1-0, URBANIA-BIAGIO NAZZARO 0-0





CLASSIFICA

9 TOLENTINO

9 SASSOFERRATO GENGA

7 FABRIANO CERRETO

6 MARINA

5 PORTO SANT'ELPIDIO

5 URBANIA

4 PERGOLESE

4 SAN MARCO LORESE

4 CAMERANO

4 FORSEMPRONESE

4 PORTORECANATI

4 ATLETICO GALLO

3 GROTTAMMARE

2 BIAGIO NAZZARO

2 ATLETICO ALMA

1 PORTO D'ASCOLI

0 MONTICELLI

0 MONTEFANO





PROSSIMO TURNO: PORTO SANT'ELPIDIO-MONTICELLI, ATLETICO ALMA-SASSOFERRATO GENGA, ATLETICO GALLO-PORTORECANATI, BIAGIO NAZZARO-FABRIANO CERRETO, CAMERANO-URBANIA, MARINA-PERGOLESE, MONTEFANO-PORTO D'ASCOLI, SAN MARCO LORESE-GROTTAMMARE, TOLENTINO-FORSEMPRONESE





