Marche, dodici manifestazioni per festeggiare la ''Settimana europea dello sport''

Nove città marchigiane per 12 manifestazioni da svolgere. Sono questi alcuni dettagli della “Settimana dello sport sociale” promossa da U.S. Acli provinciale, sostenuta e patrocinata dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche e realizzata in collaborazione con vari enti pubblici e privati nel territorio regionale.



La manifestazione rientra nel programma ufficiale delle manifestazioni collegate “Settimana europea dello sport” voluta dalla Commissione Europea e volta a promuovere la partecipazione sportiva e l’attività fisica nei Paesi membri dell’Unione. Il via ci sarà lunedì 24 settembre alle ore 9 con una lezione gratuita di yoga presso la Polisportiva Spazio Stelle a Monsampolo del Tronto in piazza Bachelet 5 a cura dell’insegnante Eugenia Brega. Nella stessa giornata altri due appuntamenti. Alle 21 “Giochiamo a freccette?” presso la sede dell’Asd La Bricolla ad Ascoli Piceno in via del commercio 25 e alle 21.15 una camminata a Castelfidardo con partenza da Piazza della repubblica.

Martedì 25 settembre, invece, sono in programma due camminate che partiranno in contemporanea da Centobuchi di Monteprandone (ore 21 Parco della conoscenza in via dei tigli) e da Osimo (piazza Boccolino). Mercoledì 26 settembre la manifestazione toccherà Castel San Pietro di Palmiano dove alle 19,30 si terrà una lezione gratuita di ginnastica dolce ed attività motoria diretta dal prof. Alessandro Esposto.

Giovedì 27 settembre presso la sede dell’Asd La Bricolla ad Ascoli Piceno in via del commercio 25 alle ore 19 incontro di presentazione del corso di Taijiquan – Qigong a cura del maestro Raffaele Tassone. Nella stessa giornata, ed alla stessa ora ossia alle 21, prenderanno il via 3 camminate a Camerano (si parte dal palazzetto

dello sport), a Stella di Monsampolo (in piazza Bachelet 5) e a Villa Curti di Venarotta (davanti alla Locanda Anno Mille). Venerdì 28 settembre, alle ore 19, presso la presso la Polisportiva Spazio Stelle a Monsampolo del Tronto in piazza Bachelet 5 ci sarà una lezione di yoga a cura dell’insegnante Eugenia Brega.

Sabato 29 settembre la “Settimana dello sport sociale” si concluderà a San Benedetto del Tronto con la “Camminata del Marcuzzo” che prenderà il via dalla Fattoria Ferri all’interno della Riserva Naturale della Sentina con direzione Martinsicuro verso il Museo del Mare.

“Con questa iniziativa – dice il presidente provinciale dell’U.s. Acli Giulio Lucidi – vogliamo evidenziare la funzione sociale dell’attività fisica perché varie esperienze testimoniano che lo sport è un importantissimo elemento di coesione per la nostra comunità”.

Questa ultima iniziativa è organizzata in occasione della “Giornata mondiale del cuore” in collaborazione con l’Associazione culturale Il Marcuzzo e la Fondazione Italiana per il Cuore. La Giornata Mondiale per il Cuore (World Heart Day) è celebrata il 29 Settembre di ogni anno. È una campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari, promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation attraverso una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali che, insieme, sostengono l’impegno della società medica e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 paesi.