''Settimana dello sport sociale'', iniziative ad Ascoli e Monsampolo del Tronto

Lunedì 24 settembre prende il via la seconda edizione della “Settimana dello sport sociale” organizzata dall’U.S. Acli provinciale, sostenuta e patrocinata dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche e realizzata in collaborazione con vari enti pubblici e privati nel territorio regionale.

La manifestazione rientra nel programma ufficiale delle manifestazioni collegate “Settimana europea dello sport” voluta dalla Commissione Europea e volta a promuovere la partecipazione sportiva e l’attività fisica nei Paesi membri dell’Unione.

Il via ci sarà lunedì 24 settembre alle ore 9 con una lezione gratuita di yoga presso la Polisportiva Spazio Stelle a Monsampolo del Tronto in piazza Bachelet 5 a cura dell’insegnante Eugenia Brega. In serata, alle 21, appuntamento con “Giochiamo a freccette?” presso la sede dell’Asd La Bricolla in via del commercio 25

Ulteriori informazioni sulla “Settimana dello sport sociale” si possono ottenere sul sito www.usaclimarche.com, sulla pagina facebook U.S. Acli Ascoli Piceno/Fermo o al numero telefonico 3495711408.





