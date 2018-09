Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 25 Settembre

Ascoli

Tempo stabile in giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +18°C.

Marche

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche nelle ore serali e notturne sempre con cieli sereni.

Nazionale

Giornata all'insegna del tempo stabile al Nord Italia, con sole prevalente al mattino specie sui settori centro orientali e maggiori schiarite al pomeriggio anche ad Ovest. Cieli poi generalmente sereni in serata e in nottata su tutte le zone. Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al Centro con possibili acquazzoni sulle coste del Lazio ma in rapido esaurimento, mentre dal pomeriggio sono attese schiarite man mano sempre più ampie ad iniziare dalle coste. Cieli sereni in serata e in nottata su tutte le regioni. Tempo localmente instabile sulle regioni meridionali, con piogge sparse in Sardegna al mattino e poi anche su Sicilia e Calabria nelle ore pomeridiane. Residui fenomeni in Sicilia in serata e in nottata mentre altrove il tempo rimane asciutto e con ampi spazi di sereno.

Temperature in sensibile diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata