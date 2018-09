Granfondo dei Due Santuari del Fermano, incredibile volata Trivarelli-Zoppi fa il giro del web

Ha riscosso un notevole successo mediatico sul web il finale al cardiopalma Damiano Trivarelli-Stefano Zoppi nell’emozionante ed incandescente duello per la vittoria alla Granfondo dei Due Santuari del Fermano.

La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Sportfair ed anche una citazione sulle breaking news del New York Times solo per citare alcuni siti web di spessore nazionale, internazionale e tantissimi altri che hanno fatto rimbalzare in tutto il mondo il video della volata ripresa dalle telecamere di Tvrs Marche per un totale di oltre 500.000 mila visite sui siti sopracitati oltre a Facebook che ha incrementato le visualizzazioni.

La caduta di entrambi i corridori, senza conseguenze dal punto di vista fisico, non ha rovinato la festa agli organizzatori e a tutto il pubblico presente al Santuario della Corva e ai partecipanti che hanno pedalato all’andata fino al Santuario della Madonna dell’Ambro e con ritorno alla Corva dove il sacro, lo sport e il territorio hanno ancora una volta creato il mix perfetto per un’altra edizione di successo.



