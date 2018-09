Ascoli Calcio, Primavera vincente anche in Tim Cup. Coulibaly elimina la Salernitana

Continua il momento molto positivo della Primavera dell'Ascoli. Oggi pomeriggio al Picchio Village i ragazzi di mister Di Mascio hanno superato 1-0 la Salernitana dell'ex tecnico bianconero Mariani nel primo turno eliminatorio della Tim Cup Primavera 2018/2019. L'Ascoli, completamente rinnovato dopo i due successi in serie in campionato contro Perugia e Crotone, ha realizzato il gol vittoria al 36' minuto del primo tempo con Coulibaly. Nel secondo turno il Picchio affronterà in trasferta, Mercoledì 31 Ottobre, il Perugia che oggi ha avuto la meglio per 2-1 sul campo del Livorno grazie alle reti di Trawally e Settimi. Sabato 29 Settembre invece la compagine bianconera sarà di scena in Toscana per sfidare il Livorno alle ore 15:00 al Centro Sportivo "Picchi" nella terza giornata d'andata del Campionato Primavera 2 girone B.





TABELLINO

ASCOLI-SALERNITANA 1-0

ASCOLI (4-3-3): Colantonio; Ranalli, Alessandretti, Gega, Da Col; Fermo, Pulsoni (77' Invernizzi), Capponi; Coulibaly (68' Sarli), Coiro (56' Zimbardi), Barbetta (77' Monachesi). A disposizione: Novi, Ricciardi, Tempestilli, Maurizii, Vignati, Olivieri, Clerici, Rossi. Allenatore: Di Mascio

SALERNITANA: Russo, De Foglio (59' Raiola), Falivene (46' Gambardella), Vitale (46' Iurato), Galeotafore, Granata, Del Regno, Pezzo, Baldassi, Cannavale (59' Crispini), Iannone. A disposizione: Leggiero, Galiano, Esposito, Rossi, Fibianol. Allenatore: Mariani

Arbitro: Paterna di Teramo

Rete: 36' Coulibaly











PROGRAMMA TERZA GIORNATA CAMPIONATO PRIMAVERA 2

GIRONE B

CROTONE - BENEVENTO 29/09/18 11.00 Stadio Baffa - Cotronei (KR)

FOGGIA - FROSINONE 29/09/18 15.00 C.S. Federale ex FIGC - Foggia

LIVORNO - ASCOLI 29/09/18 15.00 C.S. Picchi - Livorno

PERUGIA - COSENZA 29/09/18 15.00 Antistadio Curi, Campo 2 - Perugia

PESCARA - LECCE 29/09/18 15.00 C.S. Delfino Pescara, Campo 2 - Città Sant’Angelo (PE)

Riposa: LAZIO





© Riproduzione riservata