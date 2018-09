Ascoli Piceno, prosegue progetto ''Laboratori territoriali prevenzione del tumore al seno''

Sta proseguendo il progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”, programma realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus, dalla Fondazione Carisap e dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche (che ha anche concesso il patrocinio).



In città si stanno infatti svolgendo due iniziative alle quali hanno già aderito molte donne di ogni età e alle quali è ancora possibile iscriversi. Martedì 25 settembre sono partite, presso la Palestra Yuki club, le lezioni di yoga che proseguiranno fino al 12 ottobre ogni martedì (dalle 19,30 alle 20,30) e ogni venerdì (dalle 20,30 alle 21,30). Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 28 settembre. Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano.

Presso la palestra della Scuola media D’Azeglio (via Lungo Castellano) invece sta proseguendo il corso di zumba che proseguirà fino all’11 ottobre. Le lezioni si svolgono ogni martedì e giovedì dalle ore 21 alle ore 22. Corsi e lezioni gratuite.

Per maggiori informazioni si possono visitare il sito www.cooperativemarche.it nella pagina dedicata al progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” o la pagina facebook Dlm Coo.









