Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 28 Settembre

Ascoli

Giornata all'insegna del tempo stabile e soleggiato sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni anche nelle ore serali e notturne. Temperature comprese tra +12°C e +24°C.

Marche

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche nelle ore serali e notturne sempre con cieli sereni.

Nazionale

Giornata all'insegna della generale stabilità al Nord Italia, con sole prevalente sia al mattino che nelle ore pomeridiane. Tempo asciutto anche in serata e in nottata ma con qualche nube in più specie su Alpi, Prealpi e tra Piemonte e Liguria. Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni centrali nelle ore diurne con poi cieli sereni anche in serata. Condizioni di tempo asciutto in nottata con ampi spazi di sereno salvo qualche innocua nube ad iniziare dalla Toscana. Sole prevalente al Sud sia sui settori peninsulari che su quelli insulari, fatta eccezione per qualche innocuo addensamento a tratti anche consistente tra Calabria e Sicilia nelle ore diurne e poi in quelle serali. Ampie schiarite dalla notte.

Temperature in sensibile aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





