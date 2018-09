Guardia Costiera San Benedetto, operazione di controllo su filiera pesca vongole

Nella mattina di oggi, 28 Settembre 2018, il personale della Sezione Polizia Marittima e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ha effettuato attività di vigilanza in materia di pesca professionale. A seguito delle operazioni di controllo, è stato elevato un verbale amministrativo nei confronti di un pescatore professionale locale, per pesca di molluschi bivalvi (vongole) oltre i quantitativi previsti dalla normativa vigente. A cura del personale della Guardia Costiera di San benedetto del Tronto, il prodotto ittico eccedente il quantitativo consentito è stato prima sequestrato e quindi rigettato nell’area a mare individuata per il ripopolamento (area di restocking), in quanto valutato ancora vivo dal medico veterinario dell’Asur Marche.

I limiti di cattura sui molluschi bivalvi – pari a 400 kg al giorno per barca professionale autorizzata – sono fissati con regolamento dell’Unione europea, al fine di garantire la tutela degli stock ittici ed evitare un prelievo eccessivo della risorsa. A partire dal 1° Ottobre prossimo, le unità abilitate alla pesca delle vongole rispetteranno un mese di fermo tecnico.

