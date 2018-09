San Benedetto: ''Ottobre il mese dei nonni'', il calendario degli eventi

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Benedetto del Tronto, in collaborazione e sinergia con il personale educativo delle sezioni primavera comunali, gli operatori di associazioni e di cooperative del territorio, con i volontari civici e civili e i ragazzi del centro diurno Cdser, coglierà l'occasione della prossima festa dei nonni del 2 ottobre per dedicare l'intero mese di ottobre ad iniziative a favore della relazione nonni-bambini; in particolare, a convegni presso la Sala Consiliare e l'Auditorium comunale, a progetti di animazione intergenerazionale presso il Centro sociale comunale “Primavera” di via Piemonte, considerato oramai la “casa dei nonni”, per eccellenza, in città.



Giorno per giorno, in occasione delle diverse iniziative, bambini e nonni avranno l’opportunità di rinnovare il piacere vicendevole dello stare insieme, quale fonte di benessere e gioia, nutrimento per la sfera affettiva, in un mondo, oramai, sempre più dedito al consumismo e con questo a perdere di vista il valore del dono del tempo, inteso come investimento qualitativo nella relazione.

Con il convegno di apertura del 1 ottobre p.v. che si terrà presso la Sala Consiliare, verranno restituite alla città anche da parte di genitori e nonni direttamente coinvolti, le esperienze di buone pratiche tra bambini e nonni, svoltesi nel corso di diversi anni presso il Centro sociale “Primavera” del Comune di San Benedetto del Tronto; a completamento la riflessione e il contributo riguardo a recenti esperienze relazionali fra bambini e anziani in Europa, da parte della psicopedagogista, dott.ssa Alda Bonetti, esperta di servizi educativi 0-3. Il programma in calendario prevede letture e animazioni di storie, letture con proiezioni e suoni sul tema del mare di particolare impatto scenografico, laboratori creativi sul riciclo e la dimensione del piacere di stare all'aperto, a contatto con l'orto dei nonni e i suoi frutti per mezzo dell’iniziativa “Abbelliamo l’orto dei nonni”. In conclusione e non da ultimo, il laboratorio di psicomotricità “nonni in movimento”, quale mezzo per favorire lo stato di salute e soprattutto di benessere dei nonni, ospiti del Centro “Primavera”. Il tema della psicomotricità da 0 a 100 anni di età, verrà approfondito sia in campo educativo sia in campo sociale con il convegno del 12 ottobre presso l’Auditorium comunale attraverso i diversi interventi degli esperti dell’Associazione ANUPI Educazione nazionale.

“Regaliamo gioia ai nonni, e non solo in occasione della loro festa”, afferma l’assessore Emanuela Carboni, particolarmente entusiasta del ricco programma d'iniziative di “Ottobre mese dei nonni”, a cui invita vivamente le famiglie, i nonni e i bambini a partecipare.

Tutte le iniziative che si svolgeranno presso il Centro “Primavera” prevedono la partecipazione del bambino in età scuola dell’infanzia e adulto accompagnatore. La partecipazione è gratuita, la prenotazione necessaria, telefonando al n. 0735-794576 / 794557 “Uffici Infanzia e Terza età” Settore Politiche Sociali. Si ricorda che per i due convegni del 1 e 12 ottobre p.v. è previsto il servizio di interpretariato Lis, quindi eventi accessibili alle persone sorde. Si ringraziano la cooperativa “La Picena” per la collaborazione nello svolgimento delle iniziative in programma al Centro sociale “Primavera” e tutti coloro che hanno reso possibile, a vario titolo, con il dono della propria iniziativa, a mettere in piedi il calendario “Ottobre mese dei nonni”. Infine, in occasione del Convegno di apertura dei festeggiamenti del 2 ottobre, oltre ad essere rilasciato l’attestato di partecipazione, verrà donato ai presenti un omaggio da parte dell’ATS21: il calendario 2019 interattivo “Con i nonni si diventa grandi”. Segue il calendario.

Martedì 2 ottobre ore 16,30 presso il Centro sociale “Primavera” “Festeggiamo i nonni con lettura animata “La storia della balena Lena” e laboratorio del riciclo. con mercatino -mostra e vendita manufatti dei ragazzi del Centro Cdser A cura dell'insegnante Cristina Sabatini-coop. Cooss Marche-Progetto Be Sprint-.

Mercoledì 3 ottobre alle ore 16,30 “Favole a merenda dai nonni” con la lettura ad alta voce “Il bello delle nonne” e laboratorio dei ricordi e giochi di un tempo. A cura delle educatrici della sezione primavera “La Girandola” e della sig.ra M.Grazia Cardinali, volontaria civica.

Lunedì 8, mercoledì 10, lunedì 15 ottobre ore 10,30 laboratorio di psicomotricità “Nonni in movimento” a cura di Mirella Treves, psicomotricista-Associazione nazionale ANUPI Educazione.

Giovedì 18 ottobre ore 16,30 “Favole a merenda dai nonni “ presso il Centro sociale “Primavera” “Vi presento il gatto”-Pet Therapy-Un animale per amico”-Associazione “A Zampe Scalze”-Sefania Di Martino, veterinaria comportamentalista con le educatrici della sezione primavera “Il Girasole”

Venerdì 19 ottobre ore 16,30 “Abbelliamo l'orto dei nonni”- a cura delle educatrici della coop.“A Piccoli Passi”.

Giovedì 25 ottobre ore 16,30 ”Leggiamo una storia a mamma e papà-Quando il mare è una favola..la storia di Martina, Gino e Al Na'ir” presso il Centro sociale “Primavera” ore 16,30-Lettura, proiezioni e suoni. A cura di Sabatino Polce, Maura Marziali, Gioia Palanca e Cristiana Castelli-Associazione Actor.

Mercoledì 31 ottobre ore 16,30 “Batti 5!” teatrino dei burattini e laboratorio di riciclo “Topo Gigio e Topo Tip festeggiano Halloween” presso il Centro “Primavera”.A cura delle educatrici della sez. primavera “Il Girasole”.