Eccellenza Marche: Porto Sant'Elpidio-Monticelli 2-0, ascolani ancora fermi al palo

Arriva un'altra sconfitta per il Monticelli nella quarta giornata del campionato di Eccellenza Marche. Allo stadio "Ferranti" di Porto Sant'Elpidio gli ascolani tengono bene il campo per oltre un'ora ma alla fine devono cedere ad esperienza e maggiore qualità degli avversari dopo due buone occasioni non sfruttate da Bruni e Mastrojanni ad inizio ripresa. Decisivo l'ex attaccante dell'Ascoli Ruzzier, che entrato dalla panchina al 71' sblocca la situazione e dieci minuti più tardi calcia il corner dal quale nasce il 2-0 di Monserrat. Nel finale viene espulso Mandorlini nelle file dei padroni di casa. Per la squadra di Zaini, ancora a 0 punti in classifica, è tempo di cambiare marcia a partire dal prossimo match interno contro il Marina.





TABELLINO

PORTO SANT'ELPIDIO-MONTICELLI 2-0

PORTO SANT'ELPIDIO: Gagliardini, Frinconi, Stortini, Marziali (77' Zira), Nicolosi, Monserrat, Marozzi, Panichelli (54' Ruzzier), Adami (88' Cantarini), Cuccù (77' Mandorlini), D'Alessandro (54' Raffaeli). A disposizione: Smerilli, Cannoni Del Moro, Balestra. Allenatore: Mengo

MONTICELLI (4-3-3): F. Capriotti; Cotroneo, Aliffi, Sale (77' Manca), Iziegbe (82' M. Capriotti); A. Bruni, Bellamacina, Cesca; Gesuè, Mastrojanni, Suwareh (77' Cocci). A disposizione: Orsini, Fioravanti, Mezzetti, Giantomassi, Tazi, Bruni. Allenatore: Zaini

Arbitro: Cardelli di Pesaro

Reti: 71' Ruzzier, 80' Monserrat

Espulso. 91' Mandorlini





4° TURNO ECCELLENZA MARCHE: PORTO SANT'ELPIDIO-MONTICELLI 2-0, ATLETICO ALMA-SASSOFERRATO GENGA 0-0, ATLETICO GALLO-PORTORECANATI 1-0, BIAGIO NAZZARO-FABRIANO CERRETO 1-1, CAMERANO-URBANIA 2-2, MARINA-PERGOLESE 2-1, MONTEFANO-PORTO D'ASCOLI 2-2, SAN MARCO LORESE-GROTTAMMARE 1-1, TOLENTINO-FORSEMPRONESE 1-1





CLASSIFICA

10 TOLENTINO

10 SASSOFERRATO GENGA

9 MARINA

8 FABRIANO CERRETO

8 PORTO SANT'ELPIDIO

7 ATLETICO GALLO

6 URBANIA

5 FORSEMPRONESE

5 CAMERANO

5 SAN MARCO LORESE

4 PERGOLESE

4 PORTORECANATI

4 GROTTAMMARE

3 BIAGIO NAZZARO

3 ATLETICO ALMA

2 PORTO D'ASCOLI

1 MONTEFANO

0 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: ATLETICO GALLO-ATLETICO ALMA, FORSEMPRONESE-CAMERANO, GROTTAMMARE-BIAGIO NAZZARO, MONTICELLI-MARINA, PERGOLESE-MONTEFANO, PORTO D'ASCOLI-FABRIANO CERRETO, PORTORECANATI-TOLENTUNO, SASSOFERRATO GENGA-SAN MARCO LORESE, URBANIA-PORTO SANT'ELPIDIO





© Riproduzione riservata