Ascoli Piceno, grande partecipazione per la Festa regionale dei pensionati Cna

Ascoli Piceno è stata per un giorno “capitale” degli artigiani pensionati della Cna. Il capoluogo piceno ha ospitato domenica la tradizionale Festa regionale dei pensionati della Cna. Sono stati circa trecento le persone provenienti da tutte le Marche, accolti dal neopresidente provinciale di Cna Pensionati, Alvaro Cafini. Gli ospiti hanno poi il saluto del Piceno e della città nel giardino storico del Comune, a Piazza Arringo. A questo appuntamento, oltre ai saluti del presidente Cafini, del presidente provinciale Cna, Luigi Passaretti, del direttore generale, Francesco Balloni e del presidente regionale della Cna Pensionati, Ilario Persiani, hanno portato il saluto della città il sindaco Guido Castelli e il vicesindaco Donatella Ferretti. A salutare le delegazioni delle Cna Pensionati, giunte ad Ascoli per la Festa regionale, anche il vice presidente della Regione, Anna Casini.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo importante appuntamento per ribadire e rafforzare l’identità Cna e artigiana, a testimonianza che come associazione accompagniamo persone e imprese dalla loro più giovane età fino a quella più avanzata. Un appuntamento che ci fa piacere possa anche essere occasione di far conoscere a più gente possibile Ascoli e le sue bellezze storiche ed artistiche”. Cosi il presidente provinciale Cafini commenta l’evento.

"Cna Pensionati di Ascoli – precisa la responsabile territoriale, Anna Rita Pignoloni – conta quasi duemila pensionati iscritti. Con un incremento, nell’arco di un triennio di oltre il 20 per cento".

“L’avvicinarsi all’Associazione in tutte le fasce d’età – è il commento del presidente Passaretti e del direttore Balloni – e l’aumento degli iscritti pensionati testimonia che l’attenzione di un’associazione di categoria deve essere sempre più a 360 gradi. Ovvero: persone, formazione, impresa, servizi e anche tutto quello che riguarda il sociale e la terza età. Questo è il percorso che sta facendo la Cna Picena e i numeri ci confortano nel proseguire sempre con maggiore impegno su questa strada”.

Il programma della giornata dei pensionati della Cna Marche ad Ascoli è cominciato con il ritrovo, a Piazza Arringo. Quindi visita al Duomo, saluti di benvenuto e giro turistico del centro storico a bordo del trenino. A fine giornata l’appuntamento conviviale con il pranzo sociale e animazione musicale al “Parco dei Tigli”.





Nelle foto (da sinistra) il neopresidente provinciale di Cna Pensionati, Alvaro Cafini, la responsabile del settore, Anna Rita Pignoloni, il presidente territoriale, Luigi Passaretti, e il direttore generale, Francesco Balloni. Nelle altre immagini il saluto di sindaco e vice sindaco nei giardini del Comune e un'istantanea del gruppo Piceno della Cna Pensionati.





