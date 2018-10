Monticelli, Zaini: “Giochiamo bene ma non riusciamo a tenere il risultato. In arrivo rinforzi”

L'allenatore del Monticelli Luigi Zaini ha analizzato così la sconfitta per 2-0 sul campo del Porto Sant'Elpidio nella quarta giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche. (CLICCA QUI PER CRONACA, TABELLINO E CLASSIFICA)

“Nella fatalità del calcio succede sempre di prendere gol nel momento migliore della propria squadra: cosi è stato per la prima marcatura del Porto Sant’Elpidio. Nella seconda invece eravamo ancora sotto shock su una palla inattiva. Per il resto il nostro portiere non ha dovuto fare neanche una parata - ha dichiarato Zaini, come riportato dal sito ufficiale del club ascolano -. I miei sono dei ragazzi giovanissimi ma mi stanno dando grandi soddisfazioni per come scendono in campo. Giochiamo bene, siamo pericolosi davanti ma non riusciamo a tenere il risultato. Stiamo lavorando su questo, cercando il bandolo della matassa anche grazie a qualche nuovo arrivo. Giocare così bene e non raccogliere nulla può diventare pesante a livello psicologico”.





