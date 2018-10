Teatro Ventidio Basso Ascoli, boom di abbonamenti. Attesa per ''Lopez e Solenghi show''

Ascoli Piceno rinnova la sua vocazione di “città teatrale” con un aumento di oltre 50 abbonamenti alla stagione 2018/19 del Teatro Ventidio Basso promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, il contributo di Regione Marche, MiBAC e il sostegno di Bim Tronto. Mentre prosegue la vendita degli abbonamenti - oltre 770 coloro che hanno già acquistato l’abbonamento - da mercoledì 3 ottobre è possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo Lopez & Solenghi show che inaugura la stagione il 10 e 11 ottobre. Da venerdì 12 ottobre saranno invece in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli, prosa e stagione teatro ragazzi. La vendita si svolge presso la biglietteria del teatro (0736 298770), dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Lopez e Solenghi show offre una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, scketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Il 10 e 11 novembre Veronica Pivetti diretta da Emanuele Gamba si cimenta in Viktor und Viktoria, commedia con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel nell’insolito doppio ruolo di Viktor/Viktoria. Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana, presenta con la compagnia Artemis Danza il 23 e 24 novembre Il barbiere di Siviglia. Alessandro Preziosi è Vincent Van Gogh, in manicomio, nell’omonimo spettacolo diretto da Alessandro Maggi al Ventidio Basso il 18 e 19 dicembre. Realtà, immaginazione, paura e fantasia si mescolano in Mi amavi ancora…, vicenda avvincente, testo premiato dall'Accademia Francese per la Nuova Drammaturgia, firmata dall’autore Florian Zeller e qui interpretata da Ettore Bassi e Simona Cavallari diretti dalla regia di Stefano Artissunch. Leo Gullottadiretto dalla regia di Fabio Grossi è il protagonista il 9 e 10 febbraio di Pensaci, Giacomino di Luigi Pirandello, testo scritto nel 1917 dal premio Nobel agrigentino e tutt’ora di grande contemporaneità. Un affascinante incontro fra due protagonisti assoluti del teatro italiano: Massimo Ranieri e Giancarlo Sepe, per la prima volta insieme, mettono in scena uno dei testi teatrali tra i più noti e rappresentati di sempre, Il Gabbiano di Anton Čechov al Teatro Ventidio Basso il 12 e 13 marzo. Un grande classico, I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij, conclude la stagione in abbonamento il 29 e 30 marzo nella nuova interpretazione di due giganti della scena, Glauco Mauri e Roberto Sturno diretti dalla regia di Matteo Tarasco.

Il 21 ottobre un appuntamento fuori abbonamento impreziosisce la stagione con protagonista la danza interpretata da un’artista d’eccezione, l’étoile di fama internazionale Eleonora Abbagnato, stella del firmamento mondiale. Puccini, questo il titolo dello spettacolo, porta la firma per coreografia e regia di Julien Lestel. Il coreografo francese ha creato questo balletto ispirato alle eroine pucciniane e alle celebri arie da Manon Lescaut, La Bohème, Suor Angelica, Tosca, Madame Butterfly per la sua compagnia con sede a Marsiglia che si esibì per la prima volta nel 2014. Lo spettacolo di Lestel è impreziosito dai costumi affascinanti di Patrick Murru e dalle magiche luci di Lo-Ammy Vaimatapako, ed è una Produzione Daniele Cipriani Entertainment.

Una stagione di teatro per tutta la famiglia attende il pubblico dal 28 ottobre con quattro appuntamenti domenicali che hanno come fil rouge in tema della “paura”, esorcizzata, superata e vissuta come occasione di confronto con essa in una positiva e divertente esperienza di crescita. Si inizia con Cappuccetto rosso de La luna nel letto che lascia spazio il 16 dicembre a un altro grande classico, Pollicino del Teatro del Piccione. Il 10 marzo la rassegna prosegue con Bu bu settete! Fammi ridere che io non ho paura di ATGTP per concludersi il 7 aprile con La storia di Hansel e Gretel della compagnia Crest.





