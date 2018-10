Ascoli Piceno, iniziato il ''Corso gratuito di autodifesa per donne''

Ha preso il via nei giorni scorsi il “Corso gratuito di autodifesa per donne” che si svolge la palestra Yuki Club di Ascoli Piceno in Via delle Azalee 5 e che andrà avanti fino al 29 Ottobre.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, col sostegno della Banca del Piceno e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche che ha anche concesso il patrocinio all’iniziativa.

Alla prima lezione erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Ascoli Piceno Massimiliano Brugni, la rappresentante della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donne della Regione Marche Micaela Girardi ed il vice presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Giulio Lucidi.

Il corso si tiene nei giorni ogni lunedì di ottobre dalle ore 19 alle ore 20 ed ogni giovedì di ottobre dalle ore 20,15 alle ore 21.15 e le iscrizioni (gratuite) sono ancora aperte.

Per maggiori informazioni occorre rivolgersi al responsabile del corso Emanuele Conti (3288777737) oppure consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





© Riproduzione riservata