Comune Ascoli Piceno, assegnazione contributi regionali per acquisto libri scolastici

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 la Regione Marche ha deliberato lo stanziamento di fondi destinati all’acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Tutti coloro in possesso dei requisiti minimi (residenza nel Comune di Ascoli Piceno, reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94) possono presentare la domanda corredata dei relativi allegati, in conformità dell’avviso pubblico datato 1° Ottobre 2018.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune è il 9 Novembre 2018. La modulistica e l’avviso pubblico, oltre che presso il Servizio Pubblica Istruzione (polo S. Agostino - C.so Mazzini 90 - tel.0736/298875), sono disponibili sul sito www.comuneap.gov.it .





