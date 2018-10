Eccellenza Marche, il punto in casa Monticelli dopo le prime 4 giornate di campionato

Sul sito del Monticelli Calcio è stato pubblicato un punto della situazione dopo le prime quattro giornate del campionato di Eccellenza Marche che hanno visto altrettante sconfitte per la squadra di mister Luigi Zaini. Prossimo impegno in programma Domenica 7 Ottobre alle ore 15:30 al Comunale "Monterocco" contro il Marina.

"Quattro partite, zero punti, undici gol subiti. Se ci si fermasse solo davanti a dei freddi numeri la stagione del Monticelli potrebbe sembrare un disastro ma chi segue lo sport, e in particolare il calcio, sa che i numeri contano ma non sono tutto.

I ragazzi di mister Luigi Zaini hanno messo in campo sempre delle prestazioni convincenti, nella quali hanno tenuto in mano il pallino del gioco e creando una serie impressionante di palle gol. Se vogliamo tirare fuori tutti i numeri però facciamolo per bene:

- Il Monticelli ha il secondo miglior attacco del campionato grazie ai SEI gol realizzati (tre da Mastrojanni e tre dal classe 1999 Suwareh);

- I biancazzurri sono la squadra che ha utilizzato il maggior numero di under di tutto il campionato, ben OTTO;

- I ragazzi di mister Zaini sono la seconda squadra più giovane di tutto il campionato con un’età media di 20,8 anni;

- Dei venti convocati in queste giornate ben NOVE provengono dal settore giovanile del Monticelli;

L’undici titolare tipo di questa stagione ha in campo il SOLO Gesuè rispetto allo scorso campionato (visto anche l’infortunio di Vallorani che l’ha tenuto fuori in queste prime quattro partite).

Ecco i numeri contano, ma conta anche l’enorme lavoro che mister Zaini e i suoi collaboratori stanno facendo con questo gruppo costruito da zero.

I dati appena snocciolati non vogliono rappresentare SCUSE, anzi vogliono aiutare chi non segue le partite a farsi una corretta cornice entro la quale provare a capire questo inizio di stagione. Questa squadra ha enormi margini di crescita vista l’età dei giocatori e visto il poco tempo che hanno finora avuto a disposizione.

Ecco per questo nessun allarmismo, bisogna avere calma e sangue freddo e sostenere, accompagnare e stare vicino a questi ragazzi.

Forza Monticelli!".





5° TURNO ECCELLENZA MARCHE: ATLETICO GALLO-ATLETICO ALMA, FORSEMPRONESE-CAMERANO, GROTTAMMARE-BIAGIO NAZZARO, MONTICELLI-MARINA, PERGOLESE-MONTEFANO, PORTO D'ASCOLI-FABRIANO CERRETO, PORTORECANATI-TOLENTUNO, SASSOFERRATO GENGA-SAN MARCO LORESE, URBANIA-PORTO SANT'ELPIDIO





CLASSIFICA

10 TOLENTINO

10 SASSOFERRATO GENGA

9 MARINA

8 FABRIANO CERRETO

8 PORTO SANT'ELPIDIO

7 ATLETICO GALLO

6 URBANIA

5 FORSEMPRONESE

5 CAMERANO

5 SAN MARCO LORESE

4 PERGOLESE

4 PORTORECANATI

4 GROTTAMMARE

3 BIAGIO NAZZARO

3 ATLETICO ALMA

2 PORTO D'ASCOLI

1 MONTEFANO

0 MONTICELLI





