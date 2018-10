Ascoli Piceno, s'inaugura lo spazio educativo polifunzionale ''Tana Libera Tutti''

Mercoledì 10 ottobre alle ore 17,30 verrà inaugurato presso la Casa Albergo Ferrucci lo spazio educativo polifunzionale “Tana Libera Tutti” realizzato da ANIEP e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.



Il centro si rivolge a soggetti disabili residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 22, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, non inseriti in centri diurni nel territorio. Oltre alla palestra attrezzata “Tana Libera Tutti” offrirà uno spazio per svolgere attività in diverse discipline (arte e grafica, postazione multimediale, musica) favorendo opportunità di aggregazione e ampliando il raggio d’azione degli educatori impegnati nelle varie assistenze educative domiciliari.

Il Comune di Ascoli Piceno ha permesso l’utilizzo dello spazio, che sarà fruibile dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana inizialmente per utenti accompagnati dai loro educatori, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per iniziative più strutturate, da organizzare periodicamente insieme ad altre agenzie educative e associazioni del territorio. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha concesso un importante contributo economico per permettere lo svolgimento delle attività con il coinvolgimento di personale altamente professionale.

Sono partner di progetto: Comune di Ascoli Piceno, Ambito territoriale Sociale XXII, Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus, ANGSA Marche. Il progetto verrà presentato presso la Casa Albergo, in via Berardo Tucci, Ascoli Piceno.