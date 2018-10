Offida: arriva il camper della regione Marche, ''L’Europa con noi per ripartire''

Il prossimo 5 ottobre a Offida arriverà il camper organizzato dalla Regione Marche. L’iniziativa “L’Europa con noi per ripartire”, si svolgerà in 30 giorni e farà tappa nelle località colpite dal sisma. Il Camper sarà in Piazza del Popolo dalle 10 alle 12:30. Attraverso questo tour in camper, la Regione Marche avrà l’occasione di promuovere e informare le comunità locali su quanto sta facendo e farà, grazie ai fondi strutturali europei, per un nuovo sviluppo nell’area del sisma.



L’iniziativa rappresenterà un’opportunità per tutti i presenti, sindaci di paesi limitrofi e cittadini, di avere la possibilità di approfondire diverse tematiche e la modalità di accesso ai fondi europei di finanziamento destinati alle imprese e agli enti pubblici.