Offida, la città è protagonista di una puntata di La7 Gustibus

Offida sarà la protagonista della puntata di Gustibus, il programma di La7, in onda ogni domenica alle 10:45, condotto da Roberta De Matthaeis. L’invitato speciale Anthony Peth - che gira l’Italia per le riprese alla ricerca di luoghi che custodiscono tesori paesaggistici ed enogastronomici - è arrivato alla Città del Sorriso il 29 settembre.



Il programma ha infatti scelto la Cantina Ciù Ciù per rappresentare le Marche. Per Offida sarà l’ennesima opportunità di mostrare le sue bellezze in una tv nazionale visto che per il programma “l'Italia da gustare è anche bella da scoprire”.

“Le riprese sono iniziate a settembre – anticipa Peth - in questa nuova edizione le storie sono veramente particolari. Ogni storia mi colpisce in maniera diversa, quello che queste persone hanno in comune è la forte passione e dedizione in quello che fanno. Ogni servizio che realizziamo, mi rendo conto che il bel Paese parte proprio da questi piccoli microcosmi, queste realtà uniche e belle, spesso proprio da loro si capisce che viviamo in un paese unico”.

La nuova edizione di Gustibus andrà in onda da domenica 7 ottobre ma per vedere la puntata con Offida si dovrà aspettare il 28 ottobre.