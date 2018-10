Ascoli Calcio, la Primavera è sempre più capolista. Sarli e Barbetta affondano il Foggia

E' un vero e proprio rullo compressore l'Ascoli di Di Mascio che supera anche il Foggia al Picchio Village nella quarta giornata d'andata del campionato Primavera 2 girone B. A sbloccare una gara sostanzialmente equilibrata ci ha pensato il solito Sarli al 75' con un bellissimo tiro da fuori area. Nei minuti di recupero è poi Barbetta a battere il portiere rossonero Di Stasio con una potente conclusione dal limite fissando il punteggio sul definitivo 2-0. Si è rivisto in campo anche il centrocampista della prima squadra Carpani, per lui 70 minuti per ritrovare la migliore condizione dopo l'infortunio al ginocchio. Bianconeri sempre in cima alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, prossimo impegno in programma il 20 Ottobre sul campo della Lazio.











TABELLINO

ASCOLI-FOGGIA 2-0

ASCOLI: Novi; Ricciardi, Carpani (70’ Fermo), Tempestilli, Maurizii; Vignati, Coulibaly (85’ Ranalli), Clerici (45’ Capponi), Rossi (67’Barbetta), Invernizzi, Sarli. A disposizione: Colantonio, Alessandretti, Da Col, Capponi, Pulsoni, Mazza, Zimbardi, Zizzania. Allenatore: Di Mascio.

FOGGIA: Di Stasio, Catapanno, Cucci, Vallario, De Vitis, Quaranta, Muscatiello (67’ Albano), Arena, Palumbo (75’ Diallo), Amabile (89' Marini), Cavallini. A disposizione: Mieri, Lioce, Fiore, Carella, Rosi, Ridzal, Di Stasio S., Pitarresi, De Luca. Allenatore: Pavone.

Arbitro: Camplone di Pescara

Reti: 75' Sarli, 93' Barbetta





