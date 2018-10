Eccellenza Marche: Monticelli-Marina 0-3, quinta sconfitta consecutiva per gli ascolani

Il Monticelli sfida il Marina Calcio al Comunale "Monterocco" di Ascoli Piceno nella quinta giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche. Gli ascolani sono ancora fermi a 0 punti in classifica, gli ospiti invece sono già a quota 9 grazie a tre vittorie e una sola sconfitta.

TABELLINO

MONTICELLI-MARINA 0-3

MONTICELLI: F.Capriotti, Cotroneo, Vallorani (28' st Capriotti M), Bellamacina (40' st Bruni R), Aliffi, Mechetti, Sale, Cesca (40' st Manca), Mastrojanni, Del Giglio, Suwareh (40' st Cocci). A disposizione: Orsini, Mezzetti, A. Bruni, Giantomassi, Tazi. Allenatore: Luigi Zaini

MARINA: Castelletti, Ribichini, Maiorano, Rossetti (34' st Santini), Marini, Simone, Ripanti, (40' st Fabretti), Nacciarriti (34' st Tereziu), Gabrielloni, Noviello (20' pt Gagliardi), Carsetti (27' st Bassotti). A disposizione: Bastianelli, Paci, Lumia, Gioacchini.

Allenatore: Gianmarco Malavenda

Arbitro: Abdelali Sabbouh della sezione di Fermo

Reti: 20' pt Carsetti, 10' st rig. Gabrielloni, 48' st Bassotti

Espulso: 35' st Mechetti

CRONACA

Minuto 0: Mister Zaini cerca il primo successo stagionale contro il Marina forte dei suoi 9 punti in classifica. Ascolani che perdono Gesuè ma ritrovano Vallorani, che farà il terzino sinistro nella difesa a quattro formata da Cotroneo, Mechetti e Aliffi. A centrocampo Bellamacina, Cesca e Sale proveranno a innescare il trio d'attacco composto da bomber Mastrojanni, Suwareh e l'argentino Del Giglio che fa oggi il suo debutto in campionato.

Minuto 5: Monticelli più propositivo degli ospiti. Sembra in giornata Suwareh che ha già creato qualche grattacapo all'estremo difensore ospite con un cross insidioso deviato in corner.

Minuto 10: poche emozioni allo stadio comunale di "Monterocco" fra Monticelli e Marina. Sono due i debuttanti nelle file biancazzurre, oltre all'argentino Del Giglio c'è anche il neo arrivato Mechetti che poco fa è stato ammonito per aver trattenuto Gabrielloni. La scelta del direttore di gara ha suscitato qualche protesta perché considera troppa eccessiva.

Minuto 17: potenziale occasione da goal per il Monticelli. Cross dalla sinistra di Vallorani per la testa di Mastrojanni, il numero 9 biancazzurro, dopo essersi liberato molto bene della marcatura, manca l'impatto con la sfera.

Minuto 20: rete del Marina!! Errore di valutazione della difesa ascolana che sale in ritardo su un pallone di Ripanti per Gabrielloni, il numero 9 ospite sapendo di essere in offside si disinteressa della sfera favorendo l'intervento di Carsetti che con un destro chirurgico trafigge Capriotti. Dopo i festeggiamenti Noviello ha lasciato il campo per infortunio, al suo posto è entrato Gagliardi.



Minuto 24: ha provato a reagire il Monticelli con un tiro dai 25 metri di Del Giglio. Ha bloccato senza problemi Castelletti, portiere ascolano doc che ha fatto tutta la trafila giovanile con i colori dell'Ascoli Calcio.

Minuto 27: possesso palla nettamente a favore del Monticelli anche se gli ascolani non riescono a creare vere e proprie occasioni da goal. Gli ospiti si ritrovano invece in vantaggio con un goal non proprio frutto di un azione corale, ma di una disattenzione della difesa ascolana.

Minuto 33: partita sicuramente non spettacolare anche se il Marina è riuscito a sbloccare il risultato grazie alla marcatura di Carsetti. Ascolani che hanno le redini del gioco ma che fanno molta fatica a prendere in contropiede la difesa ospite che per il momento ha corso pochissimi rischi.

Minuto 37: clamorosa occasione da goal per il Marina. Sugli sviluppi di un corner è arrivato il colpo di testa a botta sicura di Nacciarriti che da due passi si è fatto però neutralizzare dai riflessi di Capriotti. Il portiere classe 2002 ha compiuto un autentico miracolo evitando il 2-0 dato ormai per scontato vista la forza del colpo di testa.

Minuto 40: una leggera pioggerellina si sta abbattendo sui giocatori in campo. Negli ultimi minuti il Marina sta legittimando il vantaggio siglato da Carsetti. A cinque minuti dalla fine del primo tempo gli ascolani sono in difficoltà.

Minuto 42: errore clamoroso sotto porta di Mastrojanni che, dopo aver vinto un rimpallo. ha sparato altissimo da due metri.

Minuto 45: finisce il primo tempo fra Monticelli e Marina, con gli ospiti avanti per 1-0. Prima frazione di gioco che si è accesa solo nel finale con le due occasioni da goal, una per parte, capitate prima a Nacciarriti e poi a Mastrojanni. Per il resto possesso palla sterile ma a favore del Monticelli che paga un errore difensivo sul goal che per il momento sta decidendo il match.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuto 0: l'arbitro ha dato il via al secondo tempo fra Monticelli e Marina, si riparte dagli stessi effettivi che hanno chiuso il primo tempo e dal risultato di 1-0 per gli ospiti, per il momento decide Carsetti.

Minuto 5: non decolla il match, il Marina sembra in grado di controllare la sfida lasciando il pallino del gioco agli ascolani per poi ripartire in contropiede. Il Monticelli dal canto suo però è costretto a scoprirsi per recuperare lo svantaggio. Per il momento non abbiamo assistito a nessuna vera occasione da goal in questa seconda frazione di gioco.

Minuto 10: goal del Marina!! Contropiede magistrale della squadra ospite che riesce a lanciare Gabrielloni solo davanti all'estremo difensore ascolano che, in uscita, tocca prima il numero 9 del Marina e poi la sfera. Calcio di rigore che lo stesso Gabrielloni realizza calciando alla destra di Capriotti che sfiora solo il pallone. Raddoppio ospite.

Minuto 13: molte proteste hanno accompagnato la decisione di assegnare il rigore contro il Monticelli, eppure sembra che il giovane portiere ascolano abbia toccato prima l'avversario, comunque il dubbio rimane. Ora il Monticelli è costretto a riversarsi tutto in avanti alla ricerca di una disperata ma non impossibile rimonta.

Minuto 18: lancio lungo di Bellamacina per lo scatto di Suwareh che si libera molto bene della marcatura ma che, solo davanti al portiere ospite, cerca di scavalcarlo con un pallonetto che non trova fortuna, infatti il pallone si spegne sul fondo.

Minuto 25: Monticelli riversato verso la metà campo avversaria ma le occasioni da goal scarseggiano, poco fa le proteste di Mastrojanni per un rigore non concesso dopo un tocco di mano di Simone dentro l'area. L'arbitro ha lasciato continuare.

Minuto 27: seconda cambio per il Marina, richiamato Carsetti al suo posto il numero 20 Bassotti.

Minuto 28: cambia anche mister Zaini. Esce Vallorani, al suo posto entra Capriotti Matteo.

Minuto 33: annullato il goal del 1-2 del Monticelli per carica sul portiere ospite che aveva anticipato lo stacco di Mastrojanni, sulla respinta era stato Capriotti Matteo a segnare con un bellissimo tiro al volo.

Minuto 34: cambia due volte il Marina. Dentro Santini e Tereziu, fuori Rossetti e Nacciarriti.

Minuto 35: Monticelli in dieci per l'espulsione ai danni di Mechetti che era stato già ammonito nel corso del primo tempo. Il numero 6 ascolano ha dovuto atterrare l'attaccante Gagliardi che era stato lanciato magistralmente solo davanti al portiere classe 2002 del Monticelli.

Minuto 40: cambia mister Zaini che richiama Suwareh e al suo posto inserisce Cocci, mentre Bruni prende il posto di Bellamacina, chiude la girandola di cambi per il Monticelli Manca che sostituisce Cesca. Il Marina invece richiama Ripanti per Fabretti.

Minuto 48: terzo goal per il Marina che chiude definitivamente il match con la marcatura di Bassotti che trafigge Capriotti dopo che la difesa ascolana reclamava un fuorigioco.

Minuto 49: quinta sconfitta stagionale per il Monticelli che non riesce a rimontare neanche dopo i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Il risultato finale di 0-3 pesa molto anche perchè il pallino del gioco è sempre stato in mano al Monticelli che però ha pagato due errori difensivi che hanno portato al goal prima Carsetti, al 20' del primo tempo, e poi Gabrielloni che dagli undici metri ha chiuso l'incontro nel secondo tempo. Il terzo goal di Bassotti è arrivato a tempo ormai scaduto con gli ascolani in dieci uomini per l'espulsione di Mechetti. Prossimo impegno per gli ascolani in programma sul campo dell'Atletico Alma.





5° TURNO ECCELLENZA MARCHE: ATLETICO GALLO-ATLETICO ALMA 0-3, FORSEMPRONESE-CAMERANO 2-1, GROTTAMMARE-BIAGIO NAZZARO 1-0, MONTICELLI-MARINA 0-3, PERGOLESE-MONTEFANO 0-0, PORTO D'ASCOLI-FABRIANO CERRETO 0-1, PORTORECANATI-TOLENTINO 2-4, SASSOFERRATO GENGA-SAN MARCO LORESE 2-1, URBANIA-PORTO SANT'ELPIDIO 1-1





CLASSIFICA

13 TOLENTINO

13 SASSOFERRATO GENGA

12 MARINA

11 FABRIANO CERRETO

9 PORTO SANT'ELPIDIO

8 FORSEMPRONESE

7 URBANIA

7 ATLETICO GALLO

7 GROTTAMMARE

6 ATLETICO ALMA

5 CAMERANO

5 SAN MARCO LORESE

5 PERGOLESE

4 PORTORECANATI

3 BIAGIO NAZZARO

2 PORTO D'ASCOLI

2 MONTEFANO

0 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: PORTO SANT'ELPIDIO-ATLETICO GALLO, ATLETICO ALMA-MONTICELLI, BIAGIO NAZZARO-PORTO D'ASCOLI, CAMERANO-GROTTAMMARE, FABRIANO CERRETO-URBANIA, MARINA-PORTORECANATI, MONTEFANO-FORSEMPRONESE, SAN MARCO LORESE-PERGOLESE, TOLENTINO-SASSOFERRATO-GENGA





