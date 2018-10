Atletica leggera, nono posto per le Marche ai Campionati Italiani Under 16

Nei Campionati italiani cadetti, a Rieti, la rappresentativa under 16 delle Marche si conferma al nono posto della classifica combinata. Per gli atleti della regione c’è quindi lo stesso piazzamento della scorsa edizione, con una serie di risultati significativi anche nella giornata conclusiva dopo i tre podi tutti al femminile conquistati in apertura: l’argento della discobola Eva Joao Polo (Collection Atl. Sambenedettese) con 32.68, in una gara con due ragazze marchigiane al top visto che Chiara Marangoni (Atl. Avis Macerata) chiude quarta a 31.03, e i due bronzi di Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) in 11”80 sugli ostacoli e di Chiara Raccosta (Atl. Civitanova) con 1.64 nel salto in alto. L’ultima sessione di sfide tricolori condizionate dalla pioggia vede protagonista la giovanissima Serena Frolli (Atl. Osimo), non ancora 14enne, quarta sui 1200 siepi con oltre quattro secondi di progresso in 3’55”41. Da cinque anni vive a Osimo con la famiglia, di origine ligure, viene seguita da Pieraldo Nemo ed è un’amante delle letture fantasy, anche in lingua inglese.

Un altro ragazzo nato nel 2004 coglie un bel sesto posto nel salto in alto: Ermes Mercuri (Atl. Castelfidardo Criminesi) che supera la quota di 1.76. Ha iniziato da meno di un anno, allenato da Rossano Burini, ma si è già inserito tra i migliori a livello nazionale. Nell’asta con 2.80 finisce ottava Agnese Capponi (Asa Ascoli Piceno): una figlia d’arte, perché il papà Paolo è stato a lungo azzurro nel getto del peso, ma la 15enne di Maltignano ha scelto un’altra specialità sotto la guida tecnica di Natalino Angelini, dopo aver praticato ginnastica artistica.

Tra le staffette, il miglior piazzamento è quello dei cadetti che nella 4x100 centrano il nono tempo con una formazione nuova: Simone Guidotti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), Lorenzo Agostini (Asa Ascoli Piceno), Luca Patrizi (Collection Atl. Sambenedettese), Mattia Barboni (Sacen Corridonia) in 45”62, dopo il forfait dell’influenzato Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona). Decima invece con 49”96 la 4x100 cadette con Sofia Stollavagli (Atl. Avis Macerata), Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), Irene Pagliarini (Collection Atl. Sambenedettese), Sabrina Salvatori (Asa Ascoli Piceno) che partono bene e restano in linea per un ottimo risultato fino all’ultimo cambio. Nei 300 metri sedicesimo posto di Federico Vitali (Atl. Avis Macerata), ottavo in finale B con 38”36 per migliorare il 38”38 della batteria, e stesso piazzamento in 3’10”53 nei 1000 metri di Eva Falcioni (Atl. Avis Fano-Pesaro), 14enne di Fano allenata da Massimo Ceresani.

In tutto sono undici i risultati da finale tra i primi otto, con un notevole sesto posto nella classifica combinata dei salti. Ad accompagnare la rappresentativa, per il Comitato regionale, i consiglieri Fabio Romagnoli e Leonardo Sanna, insieme al fiduciario tecnico Robertais Del Moro con i tecnici Angelo Angeletti, Ermenegildo Baldini, Sandro Bernardi, Francesco Butteri, Roberto Recchioni, Pino Gagliardi e Guglielmo Colucci.

RISULTATI SECONDA GIORNATA

RISULTATI COMPLETI

2. Eva Joao Polo (Collection Atl. Sambenedettese) disco 32.68

3. Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 80 ostacoli 11”80 (-0.9) fin. A, 11”80 (+1.3) batt.

3. Chiara Raccosta (Atl. Civitanova) alto 1.64

4. Serena Frolli (Atl. Osimo) 1200 siepi 3’55”41 pb

4. Chiara Marangoni (Atl. Avis Macerata) disco 31.03

5. Eleonora Fazi (Sport Atl. Fermo) lungo 5.17 (+0.1)

6. Ermes Mercuri (Atl. Castelfidardo Criminesi) alto 1.76

6. Francesca Botnari (Sef Stamura Ancona) alto 1.56

7. Irene Pagliarini (Collection Atl. Sambenedettese) 80 metri 10”43 (-1.2), 10”27 (+1.6) batt.

8. Mattia Grilli (Team Atl. Porto Sant’Elpidio) 5000 marcia 24’47”19

8. Agnese Capponi (Asa Ascoli Piceno) asta 2.80

9. Simone Guidotti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), Lorenzo Agostini (Asa Ascoli Piceno), Luca Patrizi (Collection Atl. Sambenedettese), Mattia Barboni (Sacen Corridonia) 4x100 metri 45”62

9. Giorgia Di Salvatore (Collection Atl. Sambenedettese) peso 10.62 pb

10. Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) triplo 12.81 (+1.8)

10. Sofia Stollavagli (Atl. Avis Macerata), Martina Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), Irene Pagliarini (Collection Atl. Sambenedettese), Sabrina Salvatori (Asa Ascoli Piceno) 4x100 metri 49”96

11. Lorenzo Agostini (Asa Ascoli Piceno) 100 ostacoli 14”20 (-0.5) fin. B, 14”32 (-0.2) batt.

11. Yousef Taib (Sport Atl. Fermo) martello 43.36

11. Francesca Cuccù (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) triplo 10.81 (-1.0)

13. Tommaso Boriani (Sef Stamura Ancona) asta 2.80

13. Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) 2000 metri 6’01”62

14. Simone Guidotti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) lungo 5.92 (+0.8)

14. Massimo Ciferri (Atl. Ama Civitanova) disco 32.07 pb

16. Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) 300 metri 38”36 fin. B, 38”38 batt.

16. Eva Luna Falcioni (Atl. Avis Fano-Pesaro) 1000 metri 3’10”53

17. Anthea Pagnanelli (Collection Atl. Sambenedettese) 300 ostacoli 48”78

17. Benedetta Saracchini (Atl. Osimo) giavellotto 27.82

17. Francesca Cinella (Atl. Civitanova) 3000 marcia 16’10”44

18. Daniele Rossi (Collection Atl. Sambenedettese) peso 11.00

19. Claudia Boccaccini (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 2427 pentathlon; 80 ostacoli 13”85 (+0.7), alto 1.35 =pb, giavellotto 11.12, lungo 4.99 (-1.0), 600 metri 2’15”22

19. Chiara Menotti (Pol. Montecassiano) 300 metri 44”34

21. Filippo Danieli (Atl. Fabriano) 2616 esathlon; 100 ostacoli 16”05 (0.0), alto 1.47 pb, giavellotto 31.57, lungo 4.99 (+0.7), disco 25.13, 1000 metri rit.

22. Daniele Pennacchietti (Team Atl. Porto Sant’Elpidio) 1000 metri 2’56”82

22. Federico Bracalenti (Pol. Montecassiano) 300 ostacoli 44”08 pb

23. Mattia Barboni (Sacen Corridonia) 80 metri 9”76 (-0.1)

23. Dennis Mengoni (Atl. Osimo) giavellotto 36.58

24. Matteo Orazi (Atl. Civitanova) 1200 siepi 4’09”99

25. Veronica Faggioli (Atl. Ama Civitanova) 2000 metri 7’20”81

n.c. Vesna Braconi (Atl. Fabriano) martello

80 extra:

Luca Patrizi (Collection Atl. Sambenedettese) 9”57 (0.0) pb

Sofia Stollavagli (Atl. Avis Macerata) 10”47 (0.0)

Sabrina Salvatori (Asa Ascoli Piceno) 10”68 (0.0)

RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2018/COD6663/Index.htm





