Marche: giornata mondiale della vista, visite gratuite e banchetti informativi

''Prenditi un minuto e salvati la vista''. E’ l’invito che i dirigenti dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) delle Marche rivolgono a tutti i cittadini in occasione della Giornata mondiale della vista, fissata quest’anno per l’11 ottobre.



Banchetti informativi e visite gratuite sono organizzati nei capoluoghi di provincia e nelle principali città affinché, attraverso una adeguata prevenzione, si riesca ad affrontare la maggior parte delle patologie con un’ampia possibilità di guarigione.

“Nella Marche – spiega Alina Pulcini, presidente del Consiglio dell’Uici regionale – sono circa 10 mila i disabili visivi, tra ciechi e ipovedenti. E, come dimostrano anche i dati dell’Oms, 80 casi su 100, normalmente, sono prevenibili. Questo significa che con una costante opera di prevenzione si ottengono ottimi risultati, scongiurando il rischio di gravi disabilità”.

Non basta vedere bene. Lo screening non riguarda solo la capacità visiva ma prende in esame lo stato di salute generale degli occhi. Secchezza oculare, irritazioni, macchie o flash nel campo visivo: sono diversi i sintomi che, specialmente in età adulta, devono indurci a programmare una visita. Mentre per i bambini, gli oculisti consigliano di fissare il primo controllo entro i 4 anni di vita.

Ecco le iniziative previste nella regione in occasione dell’11 ottobre.

Ancona: nel capoluogo la sezione territoriale svolgerà attività informativa attraverso la distribuzione di volantini, e visite gratuite in collaborazione con il dott. Paolo Principi. Le visite si svolgeranno nello studio dell’Oculista che rilascerà una serie di biglietti con la prenotazione dei controlli che verranno eseguiti successivamente. Mentre il banchetto informativo sarà presente in piazza Roma.

Ascoli Piceno: il centro ‘Officina dei sensi’, in via Copernico, apre le porte ai controlli gratuiti, rivolti in modo particolare ai bambini. Richieste e prenotazioni stanno già arrivando anche da fuori provincia. Mentre un progetto nazionale, rivolto espressamente alla prevenzione, partirà proprio dal capoluogo piceno. In occasione

della giornata mondiale della vista, la sezione di Ascoli e Fermo, con patrocinio e la collaborazione dell’Istituto dei Ciechi F. Cavazza, dell’Uici nazionale e di CBM Italia, promuove ‘AMGO A me gli occhi’, campagna di prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro). Per prenotazioni telefonare entro il 10 ottobre allo 0736.41532.

Macerata: quest’anno la sezione territoriale allestisce un punto informativo in piazza della Libertà, con i volontari incaricati di distribuire depliant informativi e raccogliere le domande e le richieste dei passanti.

Pesaro Urbino: in programma attività informativa con la distribuzione di materiale e libri curati dalla stessa sezione territoriale, a Fano, nella piazza centrale.

Per una maggiore diffusione delle informazioni sulla prevenzione delle malattie oculari, l’Uici Marche, che conta 1.500 iscritti, quest’anno ha aderito al bando promosso da Rai e Co.Re.Com per la partecipazione ai ‘Programmi dell’Accesso’. Sarà trasmessa entro il mese di novembre la puntata registrata nella sede regionale Rai di Ancona con l’intervento in studio della presidente, Alina Pulcini, e della dottoressa Cecilia Tombolini, oculista dell’università Politecnica delle Marche. “Meno pregiudizi e più prevenzione” il messaggio lanciato dalla dirigente regionale attraverso i microfoni Rai.