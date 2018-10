Grottammare: raccolta olive a rischio ''mosca'', Comune rilancia con assegnazioni biennali

La mosca dell’olivo scoraggia, l’avviso per la raccolta delle olive pubbliche va deserto. L’amministrazione comunale rivede i termini e rilancia un nuovo bando che diventa biennale: l’assegnazione dei lotti per il 2018 avrà valore anche per l’anno 2019. La nuova scadenza è fissata a martedì 18 ottobre.



La raccolta delle olive pubbliche è disciplinata dal 2013, quando uscì il primo bando di assegnazione, per rispondere alla necessità di regolamentare con equità un’attività che riscuoteva sempre attenzione da parte dei cittadini. E in effetti l’interessamento c’è anche quest’anno, ma la “mosca” (Bactrocera oleae) ha avuto il sopravvento generando riserve che l’amministrazione ha deciso si superare inserendo l’opzione della conferma dei lotti per due anni.

Gli alberi di olivo, per un totale di circa 200 piante censite, si trovano nei seguenti luoghi: Parco della Madonnina, area Parco Bau in via Salvo d’Acquisto, Bosco dell’Allegria, strada comunale Cuprense in zona ex Ferriera, area verde in via Galilei, parcheggio Paese alto, spartitraffico in via Spontini, via salvo D’Acquisto davanti al cc L’orologio, via Lombardia, Parco I Maggio, via Firenze, via degli Allori, via Puccini, via dei Pini (parcheggio sotto le mura), via Copernico, Parco ciclistico “Daniela Calise”, via della Rinascita, pineta di via Cilea. L’assegnazione avverrà sulla base del numero delle domande pervenute.

La concessione prevede la raccolta dei frutti e la potatura degli alberi, come nella precedente edizione del bando, ma secondo il nuovo avviso, il titolare resta assegnatario del lotto di cui si prenderà cura quest’anno anche per il 2019. La potatura delle piante andrà eseguita nel periodo tardo invernale-primaverile entro la fine di aprile 2019, con conseguente smaltimento dei residui di potatura che non dovranno essere bruciati sul posto. L’assegnatario dovrà operare nel rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, utilizzando attrezzature proprie e conformi. Non è consentita la sub-concessione.

La domanda di partecipazione va fatta compilando l’apposito modulo scaricabile anche da internet e protocollata entro le ore 13 del 18 ottobre. E’ necessario allegare all’istanza la fotocopia del documento di identità e indicare numero telefonico per la comunicazione relativa all’esito del sorteggio dei lotti, che avverrà il giorno 24 ottobre alle ore 10. Info: uffici del servizio Manutenzioni, Patrimonio e Tutela ambientale, in via Palmaroli-centro storico (0735 739264).





