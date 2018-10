Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 11 Ottobre

Ascoli

Tempo asciutto al mattino ma con molte nubi mentre tra il pomeriggio e la sera non si escludono locali acquazzoni anche intensi. Fenomeni in esaurimento in nottata ma sempre con cieli generalmente nuvolosi. Temperature comprese tra +15°C e +23°C.

Marche

Tempo generalmente stabile al mattino ma con cieli nuvolosi, mentre al pomeriggio sono attese piogge e acquazzoni specie sui settori interni. Fenomeni sparsi anche in serata mentre rimarrà più asciutto sulle coste, prima che il tempo torni a migliorare ma sempre con molte nubi.

Nazionale

Maltempo al Nord, con acquazzoni e temporali che potranno assumere anche carattere di nubifragio specie nelle ore diurne. Le regioni più colpite saranno Piemonte e Liguria ma non mancheranno piogge intense anche su Lombardia, Emilia e Valle d'Aosta. Tempo in miglioramento dalla nottata. Tempo localmente instabile al Centro Italia ad iniziare dal versante Tirrenico con piogge sparse specie sulla Toscana al mattino. Possibili acquazzoni al pomeriggio anche sulle zone interne con i fenomeni che insisteranno anche in serata. Più asciutto sulle coste Adriatiche ma con molte nubi. Giornata con tempo generalmente stabile sulle regioni meridionali Peninsulari con cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili isolate piogge al pomeriggio solo sulle zone interne. Maltempo in Sardegna con acquazzoni e temporali anche intensi, precipitazioni sparse in Sicilia.

Temperature minime in aumento, massime invece in diminuzione.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata