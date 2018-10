Coppa Italia Eccellenza Marche: un giovane Monticelli espugna il ''Pirani'' di Grottammare

Arriva una bella vittoria per il Monticelli contro il Grottammare allo stadio "Pirani" nella terza giornata del girone di Coppa Italia Eccellenza Marche. Mister Zaini schiera molti giovani (6 dei quali cresciuti nel vivaio del club biancazzurro) e ha ottime risposte fin dal primo tempo. Grande protagonista Matteo Capriotti, da un suo tiro deviato da Cocci arriva il vantaggio ascolano al 34' e subito dopo si guadagna un rigore poi reaizzato da Sale. A calare il tris ci pensa Suwareh nella ripresa in contropiede. Inutile la doppietta per i padoni di casa realizzata da Rapagnani. Il Monticelli chiude al secondo posto, con 3 punti, il girone vinto dal Porto d'Ascoli a quota 4, con il Grottammare ultimo con 1 punto. Gli ascolani escono così a testa alta dalla Coppa Italia e già si concentrano sul prossimo impegno di campionato in programma sul campo dell'Atletico Alma.





TABELLINO

GROTTAMMARE-MONTICELLI 2-3

GROTTAMMARE: Renzi, Maiga, Vallorani (1'st Orsini), Haxhiu (11'st De Panicis), Di Antonio (21'st Pagliarini), Mancini, A. Ioele (1'st Franchi), M. Ioele, Rapagnani, Casolla, Di Giorgio (15'st Tanzi). A disposizione Beni, Lisciani, Giuliani, Vespasiani. Allenatore: Manoni

MONTICELLI (4-3-3): Orsini; Mezzetti (15'st Aliffi), Cotroneo, Sale, Tazi (21'st Cesca), Bande, Manca, Giantomassi; R. Bruni (26'st Mastrojanni), Cocci (32'st Bellamacina), M. Capriotti (8'st Suwareh). A disposizione: F. Capriotti, Vallorani, Mechetti. Allenatore: Zaini

Reti: 34'pt Cocci (M), 40'pt rig. Sale (M), 19'st Suwareh (M), 24'st Rapagnani (G), 49'st rig. Rapagnani (G).





