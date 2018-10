Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 12 Ottobre

Ascoli

Nuvolosità anche compatta al mattino ma con tempo asciutto. Stabile anche al pomeriggio con nubi sparse e schiarite. Tra la sera e la notte spazi di sereno sempre più ampi. Temperature comprese tra +14°C e +22°C.

Marche

Cieli nuvolosi al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Nuvolosità irregolare anche al pomeriggio ma sempre con tempo stabile. Tra la sera e la notte spazi di sereno sempre più ampi ad iniziare dai settori settentrionali.

Nazionale

Migliora il tempo al Nord Italia con nubi irregolari al mattino e piogge assenti. Sole prevalente al pomeriggio su tutte le regioni e condizioni di bel tempo, asciutto anche in serata e nottata. Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino sul Centro Italia ma con precipitazioni assenti su tutte le regioni, ampie schiarite al pomeriggio specie su Toscana, Lazio e Umbria, nubi irregolari altrove. Tempo stabile anche in serata e nottata. Residue piogge al Sud Italia su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Tempo stabile sulle altre regioni con nubi in transito alternate con brevi schiarite. Più soleggiato in Puglia.

Temperature minime in calo, massime invece in aumento.





