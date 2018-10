Monticelli, testa alla trasferta di Fano con l'Atletico Alma senza lo squalificato Mechetti

Dopo la vittoria in Coppa Italia per 3-2 a Grottammare (CLICCA QUI PER DETTAGLI) per il Monticelli è tempo di tornare a pensare al campionato. Domenica 14 Ottobre, con calcio d'inizio alle ore 14:30, la squadra di mister Luigi Zaini sarà impegnata allo stadio "Bellocchi" di Fano contro l'Atletico Alma, squadra che vanta 6 punti in classifica dopo le prime cinque giornate di Eccellenza Marche.

Gli ascolani andranno a caccia dei primi punti stagionali senza il difensore Lorenzo Mechetti, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo al pari di Mattia Sassaroli dell'Atletico Alma. Il Monticelli ha collezionato finora 5 sconfitte in altrettante partite con un bottino di 6 reti realizzate e 14 subite.





