''Writers for Piceno'': creativi da tutta Italia per raccontare il Piceno

Nel week-end del 5-7 Ottobre un gruppo di scrittori e scrittrici, provenienti da diverse parti d’Italia, ha visitato il Piceno per raccontarne la storia e le bellezze. I partecipanti all’iniziativa, già allievi della Bottega di Narrazione di Milano(https://bottegadinarrazione.com/), scuola di scrittura creativa diretta da Giulio Mozzi, sono autori di romanzi e racconti, blogger, traduttori, illustratori, insegnati, docenti universitari, redattori di canali televisivi, registi teatrali, videomakers e fotografi professionisti.



Le loro impressioni di viaggio si tradurranno in un “emozionario” del Piceno che, veicolato attraverso canali online, e tradotto in più lingue, promuoverà, in Italia e all’estero, un approccio empatico e narrativo al sud delle Marche. Il progetto Writers for Piceno, è stato ideato dalla start-up i-strategies specializzata in Cultural Heritage e realizzato in collaborazione con Piceno Open.