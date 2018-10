Volley femminile, la Scenic ''Le Querce'' Monticelli vince al tie-break in Coppa Marche

Finalmente torna a sorridere la formazione di Monticelli, nell’ultima gara di Coppa Marche. Viste le fondamentali assenze di due pedine fondamentali per la Scenic, la gara si è protratta per oltre due ore contro un’ostica Libero Volley.

Primo set con la formazione locale che parte subito forte con ottime trame in banda e crea il divario per vincere il parziale senza affanno. Nel secondo set, gli errori al servizio di entrambe le squadre fanno diventare il game noioso e con diversi side out da una parte e dall’altra, alla fine è ancora la formazione di casa ad avere la meglio. Nel terzo set, alla Scenic gli si spegne la luce e ne approfittano le ospiti per tentare di riaprire la gara. Avendo preso coraggio, le ragazze di Ciancio, affondano il colpo e portano in parità l’incontro. Le “quercine” non mollano proprio sul più bello e con ottime trame al centro trovano il successo, con il fiatone.

Adesso la Scenic deve ritrovare l’impegno negli allenamenti per iniziare il lungo ed insidioso calendario di serie D. Buono l’arbitraggio.





TABELLINO

Coppa Marche

Risultato 3-2 Parziali: 25/20 25/22 11/25 21/25 15/9

Formazione Scenic: De Angelis G. - Feriozzi R. - Gionni A. - Gionni F. - Paoletti Giulia - Paoletti Giusy - Pasquali D. - Silvaggio E. (K) - libero1 Mazzocchi M. - allenatore1 Angelini M.

Formazione Libero Volley: Aliffi C. - Celani B. - De Biasio B. - Esposto L. - Kuci C. - Mariani D. - Orso-lini S. - Rossi C. (K) - Virgulti G. - Pavoni C. - libero1 Pellegrino F. - allenatore1 Ciancio F. - allenatore2 Ciancio D.

Arbitro: Pannelli Giulia (MC)

Migliori: Mazzocchi M. - Silvaggio E. - Celani B. - Mariani D.









