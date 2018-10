Eccellenza Marche: Atletico Alma-Monticelli 1-1, Mastrojanni regala primo punto agli ascolani

Dopo cinque sconfitte consecutive arriva il primo punto per il Monticelli nella sesta giornata del campionato di Eccellenza Marche. Allo stadio "Bellocchi" di Fano gli ascolani vanno sotto 1-0 contro l'Atletico Alma nel finale di primo tempo in virtù di una rete di Cinotti, ma al 27' minuto della ripresa ci pensa bomber Mastrojanni di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a rimettere tutto in parità. Ottima la prestazione dei biancazzurri nella seconda frazione. Si muove finalmente la classifica della squadra di mister Zaini in vista del prossimo match interno contro la San Marco Lorese, salita a quota 6 punti dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro la Pergolese.





TABELLINO

ATLETICO ALMA-MONTICELLI 1-1

ATLETICO ALMA: Tavoni, Urso, Bernacchia (81' Grossi), Torcoletti (62' Saurro), Anastasi, Orazi, Marongiu, Enchisi, Damiano (84' Vitali), Cinotti, Zepponi. A disposizione: Cavalletti, Scrilatti, Taurisano, Rivelli, Benvenuti, Mazzarini. Allenatore: Manuelli

MONTICELLI (4-3-3): F. Capriotti; Aliffi (83' Tazi), Vallorani, Cotroneo (69' Suwareh), Iziegbe; Cesca, Sale, Manca (62' Cocci); Del Giglio (78' Bande), Mastrojanni, M. Capriotti (75' A. Bruni). A disposizione: Orsini, Bellamacina, Giantomassi. Allenatore: Zaini

Arbitro: Vailati di Crema

Reti: 45' Cinotti, 72' Mastrojanni





6° TURNO ECCELLENZA MARCHE: PORTO SANT'ELPIDIO-ATLETICO GALLO 0-0, ATLETICO ALMA-MONTICELLI 1-1, BIAGIO NAZZARO-PORTO D'ASCOLI 1-2, CAMERANO-GROTTAMMARE 1-1, FABRIANO CERRETO-URBANIA 2-3, MARINA-PORTORECANATI 0-0, MONTEFANO-FORSEMPRONESE 1-2, SAN MARCO LORESE-PERGOLESE 0-0, TOLENTINO-SASSOFERRATO-GENGA 2-1





CLASSIFICA

16 TOLENTINO

13 SASSOFERRATO GENGA

13 MARINA

11 FABRIANO CERRETO

11 FORSEMPRONESE

10 PORTO SANT'ELPIDIO

10 URBANIA

8 ATLETICO GALLO

8 GROTTAMMARE

7 ATLETICO ALMA

6 CAMERANO

6 SAN MARCO LORESE

6 PERGOLESE

5 PORTO D'ASCOLI

5 PORTORECANATI

3 BIAGIO NAZZARO

2 MONTEFANO

1 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: ATLETICO ALMA-MARINA, ATLETICO GALLO-TOLENTINO, FORSEMPRONESE-FABRIANO CERRETO, GROTTAMMARE-URBANIA, MONTICELLI-SAN MARCO LORESE, PERGOLESE-BIAGIO NAZZARO, PORTO D'ASCOLI-PORTO SANT'ELPIDIO, PORTORECANATI-MONTEFANO, SASSOFERRATO GENGA-CAMERANO





© Riproduzione riservata