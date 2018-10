Ascoli Piceno, incontro sul tema ''Le Fondazioni tra welfare pubblico e welfare privato''

“Le Fondazioni tra welfare pubblico e welfare privato”. E' questo il titolo dell'incontro che si terrà Venerdì 19 Ottobre a partire dalle ore 16:30 presso la Bottega del Terzo Settore al Corso Trento e Trieste n. 18 ad Ascoli Piceno. L’evento sarà l’occasione per presentare il “Primo Report sul Terzo Settore”, realizzato sulla base dell’indagine effettuata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, grazie all’apporto informativo degli enti non profit attivi sul territorio.

La ricerca, finalizzata a mappare e analizzare il panorama del terzo settore locale, fornirà lo spunto per l’approfondimento e il confronto tra sistemi di welfare pubblico e privato nonché sul ruolo delle Fondazioni quali attori di integrazione ed aggregazione, anche alla luce della recente riforma del terzo settore. Interverranno al convegno Francesco Chelli, Gianluca Gregori, Maria Giovanna Vicarelli, Enzo Rullani ed Angelo Davide Galeati.





