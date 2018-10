Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 19 Ottobre

Ascoli

Al mattino nubi sparse ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto anche al pomeriggio ed in serata con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Marche

Nuvolosità alta in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Stabile anche al pomeriggio ed in serata con ampi spazi di sereno alternati solo a qualche innocua nube.

Nazionale

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Nord Italia con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi per nubi in transito ma senza fenomeni associati. Asciutto anche in serata e nottata su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al mattino sulle regioni centrali nuvolosità irregolare, più compatta lungo l'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Tempo stabile tra pomeriggio e sera con ampi spazi di sereno su tutti i settori. Tempo instabile al mattino al Sud con piogge sparse su Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora acquazzoni e temporali su Calabria e Sicilia, anche intensi su quest'ultima, sereno o poco nuvoloso altrove. Fenomeni in esaurimento ovunque tra la sera e la notte.

Temperature stazionarie o in lieve calo specie nei valori minimi al Centro-Nord.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata