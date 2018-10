Ascoli Piceno, inaugurate biblioteca e aula di informatica alla scuola media Cantalamessa

La scuola media Cantalamessa di Ascoli Piceno ha da oggi una nuova biblioteca e una nuova aula di informatica. Questa mattina infatti sono state inaugurate le due strutture. La biblioteca è stata intitolata a Peppino Impastato e realizzata in collaborazione con il Comune di Ascoli, la libreria Rinascita, l'Associazione Nati per leggere, la Cooperativa Sociale "Il Melograno" e l'Istituto provinciale per la storia del Movimento di Liberazione per le Marche.

Una biblioteca innovativa dotata di nuove tecnologie, che verrà utilizzata per laboratori di scrittura creativa ed altre attività, con un'area riservata agli audiolibri a ai testi per alunni in difficoltà. Per quanto riguarda l'aula di informatica, è stata realizzata con fondi della scuola.

"Oggi abbiamo festa con i ragazzi, i professori e gli operatori della scuola, genitori inclusi, per un nuovo servizio tutto dedicato al futuro", ha dichiarato il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli presenta all'inaugurazione insieme all'assessore alla pubblica istruzione Massimiliano Brugni, al consigliere comunale Laura Trontini, alla dirigente dell'Isc Borgo Solestà-Cantalamessa Silvia Giorgi, al presidente uscente del consiglio d'istituto Isc Borgo Solestà-Cantalamessa Luca Ciuccarelli ed a Giorgio Pignotti della Libreria Rinascita.









