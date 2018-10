Pallavolo Serie A2, la GoldenPlast Potenza Picena passa al tie-break a Santa Croce

La prima gioia stagionale del Volley Potentino in Serie A2 Credem Banca arriva al tie break. La GoldenPlast Potenza Picena espugna all’ultimo respiro il PalaParenti di Santa Croce sull’Arno nell’anticipo della seconda giornata del Girone Bianco. Un successo rocambolesco, con le due squadre che non si sono risparmiate. Complicato l’avvio dei marchigiani, bravi a migliorarsi in corsa dai 9 metri e ad aggiudicarsi i primi due parziali. Solo accarezzata la vittoria da 3 punti nel testa a testa del terzo set. Morale sotto i tacchi nel quarto atto, controllato dai padroni di casa. Resurrezione nel momento più critico del tie break, ripreso per i capelli dopo uno svantaggio di ben 4 lunghezze e messo in cascina con l’exploit finale dei centrali Garofolo e Larizza.

Sul pezzo entrambi i palleggiatori, abili a mandare in doppia cifra 4 compagni per parte. Top scorer della serata il brasiliano Wagner, che impiega del tempo per mettere a fuoco il mirino e realizzare 27 punti, seguito dall’opposto biancazzurro Paoletti (20 punti). Sempre insidioso il servizio di Larizza, decisivo in più di un’occasione. Quasi una partita a scacchi, giocata sul piano dei cambi e dei time out, per i coach Rosichini e Totire.

Due punti preziosi per la classifica e un epilogo importante per la crescita del gruppo.

Centrale Jacopo Larizza: “Il coach mi aveva detto di battere teso e di mettere in difficoltà la Kemas Lamipel in ricezione. Ci sono riuscito più volte. Siamo tutti dispiaciuti per non aver chiuso la gara al terzo set, quando ci sono mancate cattiveria e determinazione, ma al tie break abbiamo realizzato un piccolo miracolo in rimonta. Molti avrebbero mollato una volta sotto 6-10. Bravi noi a crederci e a restare uniti”.

LA GARA

Ospiti in campo con capitan Monopoli al palleggio per l’opposto Paoletti (i due ex del match),al centro Garofolo e Larizza, laterali Di Silvestre e Gozzo, libero D’Amico.

Il 6+1 toscano si schiera con Acquarone al palleggio per la bocca da fuoco Wagner, Bargi e Ferraro al centro, Snippe e Colli in banda, Taliani libero. In avvio un minuto di silenzio in ricordo di un tifoso dei Lupi, Giampiero Bagnoli, venuto a mancare pochi giorni fa.

Sorpasso all’ultima curva nel primo set. Biancazzurri in apnea e a -3 sull’attacco out di Paoletti (14-11), ma bravi a impattare con l’ace di Larizza (15-15) e a centrare il sorpasso (15-16). I toscani tornano avanti (19-18) e allungano a muro (21-19). In campo Pinali per Di Silvestre. Si torna pari sul secondo ace di Larizza (23-23). Debutto di Ferri per Monopoli, ma Snippe lo “battezza” a muro (24-23). Gozzo annulla due palle set (25-25). Wagner pasticcia (25-26), Paoletti manda in tilt la difesa (25-27). Bene il servizio.

Nel secondo set Potenza Picena mostra una maggiore sicurezza raggiungendo il +4 sull’ace di Larizza (6-10). I Lupi non mollano (11-12), ma Pinali sigla il +3 (13-16). La float out di Ferraro testimonia il nervosismo dei rivali (16-19). Gli ex Lupi Monopoli e Paoletti brillano (18-21), Pinali beffa tutti (19-22). Decisivo a muro Larizza (20-23). Avanti di 3 sull’infrazione della Kemas Lamipel, il Volley Potentino chiude alla seconda palla set sul servizio a rete dei Lupi (22-25). Dai 9 metri e a muro progressi importanti.

Nel terzo set S. Croce risorge. Potenza Picena parte bene (8-10). L’invenzione di Monopoli e l’ace di Larizza danno agli ospiti il +3 (13-16), ma la Kemas Lamipel annulla il divario (16-16) e mette il naso avanti con il duello vincente di Wagner (18-17). L’ace di Gozzo vale il controsorpasso (18-19), Wagner lo emula (20-19). Il brasiliano sembra aver preso le misure (21-20). Sul 23-21 Rosichini chiama a rapporto i suoi. Fatali gli errori al servizio di Pinali sul 23-22 e di Larizza sul 24-23. I Lupi riaprono la gara (25-23).

Nel quarto set sul turno in battuta di Colli la Kemas trova lo strappo (10-7). Rosichini manda in Campo Di Silvestre per Pinali. Monopoli prende per mano la squadra al servizio (10-10). Bargi fa male sia in attacco che a muro (15-11). Pinali torna in campo, ma i Lupi sono a +5 (16-11). Paoletti sfiora il punto del 18-16, ma gli uomini di Totire legittimano il vantaggio (20-15). Potenza Picena lotta (22-19). Wagner e Snippe accelerano (24-20). Pinali sbatte sul block di casa (25-20). Lupi cinici a muro e più precisi in attacco.

Al tie break il muro di Colli spiana la strada ai toscani (9-6) e spinge Rosichini al time out. Al rientro arriva l’ace di Bargi (10-6), ma i potentini restano lucidi e sull’ace di Pinali sono vicini (10-9). Il pareggio arriva a muro (12-12). Match ball per il Volley Potentino dopo il mani out di Paoletti (13-14). Bargi impatta (14-14). Garofolo in attacco e Larizza a muro completano l’opera (14-16).

GoldenPlast Potenza Picena di nuovo in campo domenica 28 ottobre (ore 18.00) all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro la neopromossa Conad Lamezia per la terza giornata del Girone Bianco.





TABELLINO

Kemas Lamipel Santa croce – GoldenPlast Potenza Picena 2-3 (25-27, 22-25, 25-23, 25-20, 14-16)

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquarone 3, Colli 14, Ferraro 6, Pereira Da Silva 27, Snippe 16, Bargi 15, Andreini (L), Baciocco 0, Taliani (L), Cro' 0, Grassano 0. N.E. Tamburo. All.

Totire. Goldenplast Potenza Picena: Monopoli 6, Gozzo 18, Garofolo 7, Paoletti 20, Di Silvestre 0, Larizza 13, Pinali 12, D'Amico (L), Calistri (L), Ferri 0, Trillini 0. N.E. Lavanga. All. Rosichini.

ARBITRI: Bellini, Rolla.

NOTE - durata set: 33', 28', 31', 31', 24'; tot: 147'.

Santa Croce: errori al servizio 21, ace 4, muri 11.

Potenza Picena: errori al servizio 16, ace 10, muri 11.





