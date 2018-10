Eccellenza Marche: Monticelli-San Marco Lorese 0-2, aggiornamenti live

Monticelli e San Marco Servigliano Lorese si sfidano allo stadio "Comunale" di Monterocco ad Ascoli Piceno nel contesto della settima giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche.

FORMAZIONI UFFICIALI

MONTICELLI: 1 Capriotti F, 2 Aliffi, 3 Izegbe, 4 J.Pablo, 5 Vallorani, 6 Mechetti, 7 Manca, 8 Cesca, 9 Mastrojanni, 10 Del Giglio, 11 Capriotti M.

A disposizione: 12 Orsini, 13 Cotroneo, 14 Bellamacina, 15 Bruni, 16 Giantomassi, 17 Suwareh, 18 Gesuè, 19 Tazi, 20 Bande.

Allenatore Sig. Luigi Zaini

SAN MARCO LORESE: 1 Marani, 2 Bruni, 3 Ionni, 4 Pompei, 5 Aquino, 6 Renzi, 7 Mancini, 8 Censori, 9 Galli, 10 Gabaldi, 11 Palombizio.

A disposizione: 12 Innamorati, 13 Ferretti, 14 Malaiga, 15 Iuvalè, 16 Iovanisci, 17 Tomassetti, 18 Mallus, 19 Simonelli, 20 Paglialunga.

Allenatore Sig. Peppino Amadio





Minuto 0: campo pesante allo stadio Comunale di Monterocco vista la pioggia battente che ha accompagnato i giocatori durante il riscaldamento. Mister Zaini è alla ricerca del primo successo in campionato dopo il pareggio di sette giorni fa che ha mosso la classifica del Monticelli. Solito 4-3-3 per i biancazzurri che ritrovano due ex storici nelle file avversarie, ovvero Giorgio Galli e Riccardo Marani. Da annotare nelle file ascolane il debutto dal primo minuto di Matteo Capriotti che insieme a Mastrojanni e Del Giglio compone il tridente d'attacco.

Minuto 3: subito pericolosa la San Marco Lorese con un tiro da fuori di Renzi. Capriotti blocca senza problemi.

Minuto 5: è tornata la pioggia al Comunale di Monterocco dove il Monticelli sta cercando di alzare il baricentro grazie al possesso palla ad opera di Mastrojanni e alle giocate in velocità di Capriotti. Partita ancora in fase di studio.

Minuto 10: ancora 0-0 e pochissime occasioni da goal fra il Monticelli e la San Marco Lorese. Ospiti attivi e pericolosi sulla fascia destra grazie alle incursioni di Censori.

Minuto 12: grandissima parata di Capriotti dopo che la sfera gli era sfuggita di mano su un'uscita non felicissima. E' comunque bellissimo e fondamentale il riflesso dell'estremo difensore classe 2002 sul tiro di Gabaldi.

Minuto 18: tiro di Manca dopo un buon lavoro di sponda di Mastrojanni. Sfera bloccata facilmente dall'ex Marani.

Minuto 20: uscita non impeccabile di Capriotti che lascia la sfera sui piedi di Censori che colpisce a botta sicura, salva tutto Mechetti di testa.

Minuto 26: ennesimo errore di valutazione della difesa ascolana che lascia in gioco Gabaldi che solo davanti a Capriotti spara miseramente a lato. Altra occasione da goal per gli ospiti.

Minuto 31: goal della San Marco Lorese!! Colpo di testa vincente di Aquino che raccoglie il cross dalla bandierina di un compagno e fa 1-0. Abile il numero 5 ospite a liberarsi dalla marcatura e a staccare di testa nel cuore dell'area piccola.

Minuto 34: Monticelli che ha accusato il colpo e fa fatica a uscire dalla propria metà campo. San Marco Lorese in controllo del match e avanti per 1-0 grazie alla marcatura di Aquino.

Minuto 38: tiro di Mastrojanni dopo un ottimo controllo in area, Marani si stende e devia la sfera che schizza fuori. Sul contropiede ospite primo giallo del match sventolato ai danni di Manca.

Minuto 39: goal della San Marco Lorese!! Schema degli ospiti che arrivano al cross con Bruni che cerca un tocco nel cuore dell'area di rigore ascolana, la deviazione arriva e beffa l'incolpevole Capriotti. E' 2-0, a firmarlo è stato l'ex Giorgio Galli!

Minuto 44: contropiede degli ospiti che arrivano al tiro incrociato con Gabaldi. Tiro che si spegne sul fondo.

Minuto 45: nessun minuto di recupero, finisce qui il primo tempo fra Monticelli e San Marco Lorese con il parziale di 2-0 in favore degli ospiti che stanno giocando una partita praticamente perfetta. Serve di più agli ascolani nei secondi quarantacinque minuti per provare a riacciuffare il match.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuto 0: si riparte al Comunale di Monterocco con gli stessi effettivi e con il 2-0 maturato nel primo tempo a favore degli ospiti. E' tornata in campo anche la pioggia, che si sta abbattendo sui 22 giocatori in campo.

Minuto 5: San Marco Lorese in pieno controllo del match, padroni di casa che provano a venire avanti con un possesso palla molto sterile.





