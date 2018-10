Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 23 Ottobre

Ascoli

Nuvolosità irregolare al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo asciutto anche al pomeriggio ed in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.

Marche

Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Nazionale

Tempo stabile al Nord Italia sia nelle ore diurne che in quelle serali con sole prevalente al mattino e qualche nube in più dal pomeriggio specie sui settori centro orientali. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata con isolati fenomeni possibili sulle Alpi alto atesine. Giornata all'insegna del tempo asciutto al Centro con ampi spazi di sereno sia sul Tirreno che sull'Adriatico salvo qualche addensamento anche compatto al mattino specie su Abruzzo e Marche. Cieli sereni anche in serata e in nottata eccetto qualche nube in transito sulla Toscana. Piogge e temporali insistono sulle regioni meridionali e soprattutto su quelle Peninsulari e sulla Sicilia, con fenomeni anche intensi che andranno ad esaurirsi in nottata. Tempo stabile sulla Sardegna con sole prevalente alternato a qualche nube sparsa.

Temperature in generale aumento salvo un lieve calo delle minime al Centro Sud.





