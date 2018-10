Marche, Anas: chiusura notturna della SS4 “Salaria” ad Arquata Del Tronto

Proseguono i lavori di ripristino della viabilità nell’area interessata dal sisma. Per consentire l’avanzamento delle operazioni di riallineamento geometrico e miglioramento sismico del viadotto che consente l’innesto della SS685, la strada statale 4 “Via Salaria” sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Arquata del Tronto, nei pressi del bivio per Norcia (dal km 148,300 al km 148,900).



Per contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà disposta esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 da mercoledì 24 ottobre a giovedì 1 novembre. In alternativa, il traffico sull’itinerario Roma-Ascoli Piceno potrà percorrere la SS17 da Antrodoco all’Aquila, l’autostrada A24 fino a Teramo e la SS80racc “Teramo Mare” per poi proseguire sull’autostrada A14 in direzione nord fino all’uscita Ascoli Piceno e viceversa.

