Teatro PalaFolli, pronto il calendario della XII edizione di Ascolinscena

Finalmente è stata ufficializzata la nuova stagione di teatro amatoriale del PalaFolli di Ascoli Piceno: la XII Edizione della Rassegna Ascolinscena partirà il 17 novembre con la serata inaugurale e lo spettacolo “Pigiama per sei”. Sul palcoscenico ascolano salirà la Compagnia dei DonAttori che, insieme a Castoretto Libero, Li Freciute e Compagnia dei Folli, è parte dell’organizzazione di Ascolinscena.

Nata con l’idea di creare uno spazio ed un cartellone per il teatro amatoriale ad Ascoli, la rassegna è divenuta un vero e proprio concorso nazionale che seleziona spettacoli che si sottoporranno al giudizio del pubblico che ad Aprile 2019 assegnerà i Premi Ascolinscena 2018-2019.

La stagione numero dodici offre alcune novità al suo pubblico: innanzitutto gli spettacoli in concorso sono sette, con una serata in più rispetto allo scorso anno, e la data inaugurale tutta dedicata ad una delle compagnie organizzatrici. Inoltre, da quest’anno, Ascolinscena sarà abbinata ad AVIS IN CORTO, realizzato con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno: un concorso riservato a corti teatrali che saranno messi in scena durante la Serata di Premiazione e che saranno votati dal pubblico decretando i vincitori della Goccia d’Oro, d’Argento e di Bronzo.

Il gemellaggio tra i due concorsi vuole essere l’occasione per diffondere la cultura della donazione di sangue come stile di vita, altruismo e sensibilità verso chi ha bisogno del nostro gesto.

Il cartellone di Ascolinscena 2018-2019 prevede:

Sabato 17 novembre 2018 Serata inaugurale e spettacolo fuori concorso

Compagnia dei DonAttori (Ascoli Piceno) “Pigiama per sei”

Sabato 01 dicembre 2018 Ramaiolo in Scena (Imperia) “Quando il gatto non c’è”

Sabato 19 gennaio 2019 Ronzinante Teatro (Merate - LC) “Un due tre… Shakespeare”

Sabato 26 gennaio 2019 La Bottega delle Ombre (Macerata) “Farà giorno”

Sabato 16 febbraio 2019 Teatro del Sorriso (Ancona) “Chi sa balla’… nun casca mai!”

Sabato 23 febbario 2019 Scenaperta (Battipaglia – SA) “Maldamore”

Sabato 09 marzo 2019 La Bottega dei Rebardò (Roma) “Sugo Finto”

Sabato 23 marzo 2019 Laboratorio del Martedì (Magione -PG) “La cena dei cretini”

Sabato 06 aprile 2019 Rassegna di Corti Teatrali AVIS IN CORTO in collaborazione con AVIS PROVINCIALE ASCOLI PICENO-Tre corti teatrali in concorso per aggiudicarsi la GOCCIA D’ORO – D’ARGENTO – DI BRONZO e a seguire Serata di Premiazione Ascolinscena 2018-2019

E’ già possibile sottoscrivere gli abbonamenti e fino al 26 ottobre p.v. sarà possibile per i vecchi abbonati esercitare il diritto di prelazione sul posto scelto. I prezzi per l’abbonamento alle nove serate in cartellone sono: intero € 75,00 - ridotto € 65,00 (le riduzioni si applicano a donatori AVIS, Studenti, Convenzionati), ingresso al singolo spettacolo € 10,00.

La Rassegna Ascolinscena è sostenuta dalle federazioni di teatro amatoriale FITA GAT MARCHE e UILT. Tra gli sponsor privati ha confermato la propria adesione la Fainplast Compounds srl da sempre vicina ad iniziative culturali e sportive.

Il Supermercato Tigre di Villa Pigna si è unito alla grande famiglia di Ascolinscena studiando vantaggiosi sconti per tutti i nostri abbonati e si rinnova anche l’iniziativa della degustazione di vino dopo gli spettacoli, la Cantina ospite della XII Edizione è l’Azienda Agricola Biologica TAVIO. La biglietteria del PalaFolli è aperta tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 9:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. E’ possibile avere informazioni allo 0736-35 22 11 o inviando una mail info@palafolli.it.