Ciclocross protagonista a San Severino Marche con Adriatico Cross Tour e Trofeo Co.Bo. Pavoni

La sesta edizione del Trofeo Co.Bo. Pavoni è stata apprezzata ancora una volta per la qualità dei partecipanti e per l'ottima organizzazione a cura del Team Co.Bo Pavoni coaudivato dal Pedale Settempedano in quella che è stata la terza prova stagionale dell’Adriatico Cross Tour ed anche del Master Ciclocross Uisp.

Tutti in gara sul collaudato tracciato di Villa Collio, un percorso esigente che ha impegnato i 150 bikers ad affrontare d’un fiato i rettilinei, le curve e le contropendenze. Non è mancato il divertimento con il “Gioco Ciclismo” a carattere promozionale per i bambini tesserati e non su una piccola porzione del percorso dei più grandi.

Nelle categorie agonistiche si sono registrati i podi di categoria per Stefano Masciarelli (Amici Della Bici Junior), Mirko Persico (Pedale Rossoblu Picenum) e Lamberto Lamberini (Asd Narnia 2014) tra i G6 uomini, Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese) e Francesca Sorgi (Amici Della Bici Junior) tra le G6 donne, Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese), Paolo Di Donato (Pedale Teate) ed Edoardo Mastrolorenzi (Team Cingolani) tra gli esordienti secondo anno uomini, Barbara Modesti (Bici Adventure Team) ed Emma Nullo (Asd Narnia 2014) tra le esordienti secondo anno donne, Lorenzo Masciarelli (Callant Dolcini Cycling Team), Matteo Laloni (Race Mountain Folcarelli Cycling Team) ed Anthoni Silenzi (OP Bike Porto Sant'Elpidio) tra gli allievi uomini, Patrizia Parravano (Team Di Federico Blue) Erika Viglianti (Team Di Federico Blue) e Letizia Medori (Team Di Federico Pink) tra le allieve donne, Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team), Edoardo Crocesi (Capobianchi Cicli Moto Sport) e Giovanni Schiaroli (Cycling Team Fonte Collina) tra gli juniores uomini, Giorgia Simoni (Bici Adventure Team) e Alice Palazzi (Bicifestival) tra le juniores donne, Mario Gabriele Di Mattia (Bike Pro First Car Mtb), Luca Ursino (Pro Bike Riding Team) e Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni) tra gli open.

Tra i master in ottima evidenza Lorenzo Cionna (Team Cingolani), Leonardo Caracciolo (Centro Bici Team Terni) e Alessandro Diomedi (Centro Bici Team Terni) tra gli elite sport, Fabrizio Trovarelli (Bike Lab Scuola Ciclismo), Nicola Marchetti (Team Iachini Cycling) e Mattia Proietti (Velo Club Racing Assisi Bastia) tra i master 1, Fabrizio Iaconi (Bike Racing Team), Mirko Marcucci (Centro Bici Team Terni) e Giorgio Rossini (Crazy Bike) tra i master 2, Luca Garofalo (Bici Adventure Team), Gianni Zanetti (Asd Team Zanetti) ed Ezio Cameli (Bike Racing Team) tra i master 3, Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club), Pierpaolo Pascucci (Bici Adventure Team) e Raniero Cavallini (Team Co.Bo. Pavoni) tra i master 4, Marco Gorietti (UC Petrignano), Pierluigi Quadrini (Bikers Rock n’Road) e Marco Fortunati (Bike Lab Scuola Ciclismo) tra i master 5, Gino D'Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata), Moreno Ridolfi (Bici Adventure Team) e Alessio Limiti (Cicli Cingolani) tra i master 6, Franco Di Vita (Avis Sassoferrato), Luciano Quintarelli (Team Bike Palombara Sabina) e Graziano Malatesta (Team Go Fast) tra i master 7, Adamo Re (Bike Racing Team), Pio Tullio (Ciclistica L'Aquila Angelo Picco) e Mario Giulianelli (Mondobici Fermignano) tra i master over, Cinzia Zacconi (New Pupilli Uisp), Roberta Polce (Ciclistica L'Aquila Angelo Picco) e Gisella Giacomozzi (New Pupilli Csi) tra le donne master.

Classifiche complete di categoria della terza prova al link http://www.adriaticocrosstour.it/stampa/class32018.pdf

I LEADER DELL’ADRIATICO CROSS TOUR DOPO TRE PROVE

G6 uomini: Stefano Masciarelli (Amici della Bici Junior)

G6 donne: Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese)

Esordienti uomini secondo anno: Teodoro Torresi (Polisportiva Morrovallese)

Esordienti donne secondo anno: Emma Nullo (Asd Narnia 2014)

Allievi uomini: Anthony Silenzi (OP Bike Porto Sant’Elpidio)

Allieve donne: Erika Viglianti (Team Di Federico Blue)

Juniores: Edoardo Crocesi (Capobianchi Cicli Moto Sport)

Open uomini: Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni)

Open donne: Alice Palazzi (Bicifestival)

Elite Sport: Lorenzo Cionna (Team Cingolani)

Master 1: Nicola Marchetti (Team Cycling Iachini)

Master 2: Fabrizio Iaconi (Bike Racing Team)

Master 3: Ezio Cameli (Bike Racing Team)

Master 4: Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club)

Master 5: Marco Gorietti (UC Petrignano)

Master 6: Gino D'Ambrosio (Rampi Club Val Vibrata)

Master 7 over: Luciano Quintarelli (Team Bike Palombara)

Master donna: Roberta Polce (Ciclistica L'Aquila Angelo Picco)





