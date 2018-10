''Sport senza età'', anche a Cupra Marittima iniziativa “Salute in cammino”

Aumenta il numero dei comuni coinvolti nell’iniziativa “Sport senza età” cofinanziato dall’Asur Marche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118/2017.

Domenica 28 ottobre, infatti, l’iniziativa “Salute in cammino” farà tappa (salvo pioggia o maltempo) a Cupra Marittima su iniziativa dell’U.S. Acli Marche e dell’assessorato allo sport del Comune di Cupra Marittima.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle ore 9,30 davanti al parcheggio del Ristorante Morrison’s in via Santi 1 per poi effettuare una camminata attraverso il parco archeologico e sentiero naturalistico verso Cupra Marittima.

Si tratta di una camminata non competitiva adatta a cittadini di ogni età. Per partecipare basta presentarsi 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

Per informazioni sull’iniziativa, a cui si può partecipare gratuitamente e alla cui realizzazione sta partecipando anche Qualis Lab – Analisi Cliniche, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, le pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche o Salute in cammino oppure chiamare il numero 3442229927.





