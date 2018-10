Eccellenza Marche, Monticelli sconfitto di misura sul campo della capolista Tolentino

L'ottava giornata del campionato di Eccellenza Marche non sorride ancora una volta al Monticelli. I ragazzi di mister Zaini, sotto una fitta pioggia, giocano una buona gara allo stadio "Della Vittoria" contro la capolista Tolentino ma vengono puniti da Cicconetti dopo appena 5 minuti a causa della solita disattenzione difensiva. Nei minuti di recupero è bravissimo il portiere dei cremisi Rossi a togliere dall'incrocio dei pali una bellissima punizione del centravanti biancazzurro Mastrojanni. Il Monticelli resta così all'ultimo posto in classifica con un solo punto in vista del prossimo match interno contro il Camerano.





TABELLINO

TOLENTINO-MONTICELLI 1-0

TOLENTINO: Rossi, Della Spoletina, Ruggeri, Labriola, Tortelli, Borghetti, Laurenti (17'st Boutlata), Gabrielli, Tittarelli (37'st Raponi), Cicconetti (41'st Mariani), Fondi (25'st Terriaca). A disposizione: Giorgi, Tartabini, Corpetti, Capezzani, Traore. Allenatore: Mosconi

MONTICELLI (4-3-3): Melillo; Aliffi (44'st Tazi), Vallorani, Mechetti, Evans; Cesca, Sale, Manca (14'st A. Bruni); Gesuè (41'st M. Capriotti), Mastrojanni, Del Giglio (22'st Suwareh). A disposizione: Orsini, Cotroneo, Bellamacina, Giantomassi, Bande. Allenatore: Zaini

Arbitro: Baleani di Jesi

Rete: 5'pt Cicconetti (T)

Ammoniti: Aliffi, Mastrojanni (M), Labriola (T)

Espulso: 26'st Cotroneo (M) dalla panchina

Spettatori: 400 circa





8° TURNO ECCELLENZA MARCHE: PORTO SANT'ELPIDIO-ATLETICO ALMA 1-0, BIAGIO NAZZARO-FORSEMPRONESE 0-1, CAMERANO-PERGOLESE 0-1, FABRIANO CERRETO-GROTTAMMARE 2-0, MARINA-ATLETICO GALLO 0-1, MONTEFANO-SASSOFERRATO GENGA 2-3, SAN MARCO SERVIGLIANO-PORTORECANATI 1-0, TOLENTINO-MONTICELLI 1-0, URBANIA-PORTO D'ASCOLI 1-1





CLASSIFICA

22 TOLENTINO

17 FABRIANO CERRETO

17 SASSOFERRATO GENGA

14 FORSEMPRONESE

13 MARINA*

13 PORTO SANT'ELPIDIO

12 URBANIA

12 SAN MARCO SERVIGLIANO

11 ATLETICO GALLO

9 GROTTAMMARE

9 PORTO D'ASCOLI

9 PERGOLESE

7 ATLETICO ALMA*

7 CAMERANO

6 PORTORECANATI

6 BIAGIO NAZZARO

3 MONTEFANO

1 MONTICELLI

* Atletico Alma e Marina una gara in meno





PROSSIMO TURNO: ATLETICO ALMA-SAN MARCO SERVIGLIANO, ATLETICO GALLO-MONTEFANO, FORSEMPRONESE-PORTO D'ASCOLI, GROTTAMMARE-PORTO SANT'ELPIDIO, MARINA-TOLENTINO, MONTICELLI-CAMERANO, PERGOLESE-URBANIA, PORTORECANATI-BIAGIO NAZZARO, SASSOFERRATO GENGA-FABRIANO CERRETO





