Marcia, la Lombardia si aggiudica a Grottammare il Trofeo delle Regioni giovanile

Una bella giornata di sport a Grottammare, che per la tredicesima stagione di fila ha ospitato una manifestazione nazionale di marcia. Quest’anno con il Trofeo delle Regioni giovanile, conquistato dalla Lombardia davanti a Toscana, Lazio e Puglia, mentre la rappresentativa delle Marche è riuscita a conquistare una buona quinta posizione. Protagonisti i tanti giovani impegnati nelle sei gare valide per la classifica. In evidenza l’allieva Camilla Gatti(Atl. Fabriano), brillante terza nella prova under 18 in 24”40” sui 5 km a poco più di mezzo minuto dal primo posto, poi settima Anastasia Giulioni (Atl. Avis Macerata, 27’00”) e tredicesima Sofia Baffetti (Atl. Fabriano, 28’42”). Nelle gare dei cadetti (under 16) chiude settimo Mattia Grilli (Team Atl. Porto Sant’Elpidio) con 30’02” sui 6 km e stesso piazzamento al femminile di Francesca Cinella (Atl. Civitanova), settima in 21’33” sui 4 chilometri, invece Aurora Patarca(Atl. Castelfidardo Criminesi) è 23esima in 26’21”. Tra i ragazzi (under 14), alle prese con i 2 km, quarta Lucia Lamura (Sef Stamura Ancona) in 10’17” su Elisa Marini (Atl. Avis Macerata), ottava in 10’40”, e Alessandra Papetti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), 19esima con 11’29”. Al maschile quinto Francesco Maria Matteucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) in 10’03”, seguito da Pietro Lombardi (Sef Stamura Ancona, 17° in 11’06”) e Luca Cinella (Atl. Civitanova, 21° in 11’30”).

Tutte di alto livello tecnico le sfide sul lungomare in riva all’Adriatico. Dominio della squadra vincitrice della Lombardia tra gli allievi (under 18) con i netti successi di Daniele Breda (Sporting Club Alzano) in 36’10” sugli 8 km per oltre un minuto di vantaggio sui toscani Giulio Scoli (Atl. Livorno, 37’13”) e Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon, 37’19”), e della campionessa italiana Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) con 24’05” sui 5 km, in fuga dall’inizio per staccare la pugliese Ida Mastrangelo (Atl. Don Milani, 24’33”). Nelle gare cadetti (under 16) vittorie dei due campioni tricolori in carica: Nicola Lomuscio (Atl. Giovanile Acquaviva, 27’44”) al termine di un duello con l’altro pugliese Pietro Pio Notaristefano (Atl. Don Milani, 27’47”), terzo Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni, 29’34”). Al femminile la toscana Giada Traina (Atl. Livorno, 20’27”) si lascia alle spalle la ligure Giulia Velka Corsolini (Gruppo Città di Genova, 20’46”) e la lombarda Elisabetta Ippoliti (Atl. Lecco Colombo Costruzioni, 20’49”). In azione anche i giovanissimi della categoria ragazzi (under 14), con le affermazioni del laziale Andrea Di Carlo (Esercito Sport & Giovani, 9’48”) e della toscana Lucrezia Nieri (Atl. Prato, 10’02”).

Il 47° Trofeo Serafino Orlini premia le Fiamme Gialle Simoni davanti ai toscani dell’Atletica Casalguidi e ai pugliesi dell’Atletica Don Milani, con la Lombardia ad aggiudicarsi il 13° Trofeo Simona Orlini dedicato alle categorie giovanili, nei confronti di Puglia e Toscana. Nel Trofeo Città di Grottammare, primo posto ai lucani dell’Ecosport Montescaglioso su Liberatletica Roma e Romatletica Footworks, in una giornata ventosa nella Perla dell’Adriatico ma senza pioggia.

Presenti all’evento e alle premiazioni nella cornice di Palazzo Kursaal il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore comunale Alessandra Biocca, insieme a Giuseppe Scorzoso, presidente del Comitato regionale Fidal Marche, e agli organizzatori del Centro Marcia Solestà capitanati da Vincenzo Ferretti, con la Fondazione Simona Orlini Onlus rappresentata dalla presidente Elisabetta Alessandrini.



RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2018/COD7084/Index.htm







