Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 30 Ottobre

Ascoli

Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +10°C e +18°C.

Marche

Tempo stabile per gran parte della giornata su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Locali fenomeni solo sui settori appenninici. Asciutto anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Giornata all'insegna delle precipitazioni sparse al Nord, con acquazzoni e temporali temporali specie sul Triveneto e sulla Liguria di Levante nelle ore diurne e tra Liguria e Piemonte in nottata. Neve sui rilievi sia alpini che appenninici fino a 1300-1500 metri. Tempo instabile specie sul versante Tirrenico del Centro Italia, con piogge sparse localmente intense sia al mattino che al pomeriggio prima di un rapido esaurimento in serata. Neve sugli Appennini fino a 1600-1700 metri. Più asciutto sull'Adriatico con cieli poco nuvolosi. Condizioni di generale stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno alternati a qualche locale addensamento ma senza fenomeni. Possibili piogge solo al mattino su Sardegna e Salento ma in rapido esaurimento.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.





