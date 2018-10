Arriva la festa di Halloween, anche nel Piceno spopolano le zucche

Regina degli ortaggi durante il periodo autunnale la zucca è sempre più utilizzata non solo in cucina, per le sue proprietà nutritive e poche calorie, ma viene acquistata anche come ornamento in occasione di Halloween. Una festa che, complici i media e le produzioni cinematografiche, sta spopolando sempre di più anche nel nostro territorio. A riguardo la Cia – Confederazione agricoltori di Ascoli e Fermo - invita gli acquirenti a prendere sempre visione dell'etichetta di origine che deve essere indicata sul prodotto.



"Il prezzo al consumo si mantiene sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno - sottolinea la Cia provinciale -, ovvero tra uno o due euro al chilo, in base alla varietà, alle dimensioni, alla qualità e alla provenienza".

Nei prossimi giorni dunque le zucche non saranno utilizzate solo in cucina, ma anche come ornamento, meglio se il peso oscilla tra i cinque e i dieci chili, per realizzare il caratteristico simbolo di Halloween. "Per conservare più a lungo il ricordo della magica notte delle streghe bisogna, una volta alla settimana, passare sulla parte esterna un po' di olio vegetale con un panno morbido e lasciarla in un luogo fresco e asciutto – consigliano dalla Cia Ascoli e Fermo –. Successivamente ogni 4, 5 giorni immergerla in acqua fresca. In caso di aria particolarmente secca, in casa, di notte è consigliabile coprire la zucca con un panno umido".

In generale dunque il settore di questa cucurbitacea è in crescita. Basti pensare che le superfici coltivate per la produzione di semente sono cresciute negli ultimi 10 anni del 58 per cento, passando da 17 ai 27 ettari di oggi.

Il 25 per cento della produzione nazionale si ottiene in Lombardia ma la coltivazione è diffusa anche in Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana.





© Riproduzione riservata